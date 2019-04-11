Acer Dünyaca Ünlü Twitch Yayıncısı ‘Shroud’ ile İşbirliğini Duyurdu

“Acer böylesine parlak bir yeteneği Predator oyuncu ailesine katmaktan heyecan duyuyor,” diyen Acer Inc. Ürün Pazarlama ve Planlamadan Sorumlu İkinci Başkan Yardımcısı Vincent Lin, sözlerini söyle sürdürdü: “En son Predator ürünlerini hem Predator hayranlarına hem de tüm oyun dünyasına tanıtacak yeni yollar için iş birliği yapmaya sabırsızlanıyoruz.”

“Predator ile iş birliği yapacak olmak beni heyecanlandırıyor,” diye konuşan Shroud, ise şunları söyledi: “Kendi özel sistemlerimi kurarken kullandığım araçların her zaman en yüksek standartlarda olmasına özen gösterdim. Her gün yayın yapmak için en üst düzey donanım performansı gerekiyor. Acer Predator bilgisayarlar ve monitörler benim zorlayıcı ihtiyaçlarımı harika bir şekilde karşılıyor.”

6 milyondan fazla Twitch takipçisi bulunan Shroud, kariyerine profesyonel CS:GO oyuncusu olarak başladı. Yarışmalardan çekildikten sonra ise tam zamanlı yayıncılığa odaklanan Shroud, sosyal medya profillerinde çok geniş bir hayran kitlesine ulaştı.





