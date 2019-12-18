Acer Predator Helios 300 incelemesi | 20 adet oyun test ettik!

Predator serisi oyuncu notebookları ile son dönemlerde gönlümüzde taht kuran Acer'ın RTX 2070 ile güçlendirilmiş yeni dizüstü bilgisayarı Helios 300'ü 20 farklı oyunla birlikte test ediyoruz!
Predator Helios 300 PH317-53
İşlemci : Intel Core i7-9750H 2,60 GHz, Turbo ile 4,50 GHz
Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q 8 GB 256 Bit
GPU Clock: 885 MHz - 1185 MHz
Bellek : 32 GB DDR4 2666 MHz
Ekran Boyutu : 17,3”
Panel Teknolojisi : IPS LCD
Ekran Çözünürlüğü : Full HD 1920 x 1080
HDD : 1 TB Seagate HDD Okuma: 191 mb/s Yazma: 178 mb/s
SSD : 256 GB Western Digital SSD NVMe Okuma: 3000 mb/s Yazma: 1024 mb/s
Bağlantı Arayüzleri: 3 x USB 3.2 Type-A, 1 x USB 3.2 Type-C, 1 x HDMI, 1 x mini-DisplayPort
Boyutlar: Yükseklik - 24,7 mm Genişlik - 403,5 mm Derinlik - 280 mm Ağırlık - 2,90 kg
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