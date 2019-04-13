Acer, yeni nesil diz üstü bilgisayarlarında son derece iddialı

İki farklı dizüstü bilgisayar modelini piyasaya sürecek olan Acer, bunlara Chromebook 714 ve chromebook 715 isimlerini verdi. Her iki modelde de parmak izi okuyucu bulunacak ve bu teknoloji, akıllı telefonlarla hemen hemen aynı olacak.

Bu modellerden Chromebook 715; Full HD IPS bir ekrana sahip. Böylece dizüstü bilgisayarınız üzerinden yapacağınız bütün işlemlerde, daha keskin bir görüntü yakalayabilirsiniz. Ayrıca ekran boyutu 15.6 inç olan bu model, ilk etapta 8 GB RAM ile satışa sunulacak ve 32GB depolamaya da sahip olacak.

Acer Chromebook 714 modelinde ise, 14 inç boyutunda Full HD IPS ekran yer alacak. Bu modelde de ilk olarak 8 GB RAM ve 32 GB dahili depolama bulunacak. İlerleyen zamanlarda; her iki modelin de 16GB RAM kapasiteli versiyonları kullanıcı ile buluşacak. Bu modeller hakkındaki görüşlerinizi, yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Acer Nitro 5 gaming laptop inceleme (AN515-42)

