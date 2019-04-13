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Acer, yeni nesil diz üstü bilgisayarlarında son derece iddialı

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TEKNOLOJİ  | 13.04.2019 11:28 | Son Güncelleme

Sektördeki bazı elektronik üreticileri, şıklığa önem verirken bazıları da daha çok dayanıklılık taraftarıdır. Acer ise bu her iki görüşten, ikincisine önem verecek gibi görünüyor. Acer alüminyum ile güçlendirilmiş yeni dizüstü bilgisayarlarında dayanıklılık, şirket için en önemli ayrıntılardan birisi oldu.

Acer, yeni nesil diz üstü bilgisayarlarında son derece iddialı

İki farklı dizüstü bilgisayar modelini piyasaya sürecek olan Acer, bunlara Chromebook 714 ve chromebook 715 isimlerini verdi. Her iki modelde de parmak izi okuyucu bulunacak ve bu teknoloji, akıllı telefonlarla hemen hemen aynı olacak.

Bu modellerden Chromebook 715; Full HD IPS bir ekrana sahip. Böylece dizüstü bilgisayarınız üzerinden yapacağınız bütün işlemlerde, daha keskin bir görüntü yakalayabilirsiniz. Ayrıca ekran boyutu 15.6 inç olan bu model, ilk etapta 8 GB RAM ile satışa sunulacak ve 32GB depolamaya da sahip olacak.

Acer Chromebook 714 modelinde ise, 14 inç boyutunda Full HD IPS ekran yer alacak. Bu modelde de ilk olarak 8 GB RAM ve 32 GB dahili depolama bulunacak. İlerleyen zamanlarda; her iki modelin de 16GB RAM kapasiteli versiyonları kullanıcı ile buluşacak. Bu modeller hakkındaki görüşlerinizi, yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Acer bilgisayar notebook

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