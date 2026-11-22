Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two, GTA 6'nın ilk tam günündeki perakende satışlarının 3,8 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Şirket, oyunun piyasaya sürüldüğü ilk tam günün sonuna kadar olan tahminlere dayanan bu rakamın tüm eğlence mecraları arasında bir rekor olduğunu belirtti.

GTA 6, ön satışlarda 32,5 milyon kopyaya ulaştı.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu yılın şimdiye kadar en yüksek gişe hasılatına ulaşan filmi Spider-Man: Brand New Day, sinemalarda gösterimde kaldığı süre boyunca toplam 2,5 milyar dolar gelir elde etti.

GTA 6'NIN ÇIKIŞI İNTERNET TRAFİĞİNDE BÜYÜK ARTIŞA YOL AÇTI

İnternet altyapı şirketi Cloudflare, GTA 6'nın piyasaya sürülmesiyle birlikte PlayStation 5 indirmelerinin Birleşik Krallık'ta normal seviyelerin 8,6 katıyla zirve yaptığını bildirdi.

Oyunun ilk erişime açıldığı Yeni Zelanda'da ise Birleşik Krallık'taki zirveden dört saat önce PlayStation 5 indirmeleri normal seviyenin 14,8 katına çıktı. Bu durum, bazı oyuncuların GTA 6'ya erken erişebilmek için bölge değiştirmiş olabileceğine işaret etti.

Cloudflare'ın ilk bulguları, Rockstar'ın çevrim içi hizmetlerine yönelik trafikte de büyük bir yükseliş yaşandığını ortaya koydu. Trafik, Avustralya'da normal seviyenin 11,2 katına, ABD'nin doğu kıyısında ise 9,3 katına ulaştı.

Avrupa'da Birleşik Krallık'taki ilgi özellikle yüksekti. Ülkede trafik normal seviyenin yedi katına çıkarken Fransa ve Almanya'da normal seviyenin 5,3 katına ulaştı.

GTA 6'nın çıkışı, Virgin Media O2'nin akşam saatlerindeki internet trafiği rekorunu da kırdı. Oyuncuların konsollarına 212 GB büyüklüğündeki oyunu indirmeye başlaması, ağ kullanımında büyük bir artışa neden oldu.

GTA 5'İN 13 YILLIK REKORUNU GERİDE BIRAKTI

GTA 6'nın elde ettiği satış rakamı, 13 yıl önce piyasaya sürülen selefi Grand Theft Auto V'in rekorunu da geride bıraktı.

GTA 5, çıkışından sonraki yalnızca beş günde 1,15 milyar dolar gelir elde ederek video oyunu tarihinin en yüksek açılış haftası satış rekorunu elinde tutuyordu.

Rockstar'ın yaklaşık 30 yıllık suç simülasyonu serisinin son oyunu olan GTA 6, Amerikan rüyasını hiciv yoluyla ele alıyor.

Florida'dan esinlenilen Leonida eyaletinde geçen oyun, küçük çaplı suçlara karışan Lucia ve ortağı Jason adlı iki yeni karaktere odaklanıyor.

GTA 6'nın geliştirme maliyetinin 1 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Bu tahmin doğruysa GTA 6, tarihin en pahalı video oyunu olacak.

SENSOR TOWER: SATIŞLARIN YAKLAŞIK DÖRTTE ÜÇÜ PLAYSTATION 5'TEN GELDİ

Araştırma şirketi Sensor Tower, GTA 6'nın oyuncuların diğer tek oyunculu oyunlarda geçirdiği süreyi yüzde 10 azaltacak kadar büyük bir etki yaratacağını öngördü.

Şirket, tahminlerini e-posta makbuzlarından elde edilen verilere ve her gün milyonlarca kişiyi takip eden diğer istatistiksel kaynaklara dayandırdığını belirtti. Ayrıca GTA 6'nın satışa sunulduğu PlayStation ve Xbox gibi büyük oyun platformlarındaki herkese açık profillerin de takip edildiği aktarıldı.

Sensor Tower'a göre GTA 6 satışlarının yaklaşık yüzde 75'i PlayStation 5 üzerinden, geri kalanı ise Xbox üzerinden gerçekleşti.

Oyun pazarı araştırma şirketi Niko Partners da GTA 6'nın bu yıl dünya genelinde 3 milyar doların üzerinde satış geliri elde etmesini beklediğini açıkladı.

Bu rakam, GTA 6'yı tüm zamanların en yüksek gelir getiren eğlence yapımları arasına yerleştirecek olsa da 1939 yapımı Rüzgâr Gibi Geçti'nin (Gone with the Wind) enflasyona göre düzeltilmiş 4,5 milyar dolarlık tahmini hasılatının gerisinde kalacak.

GTA 6'NIN PC SÜRÜMÜ VE ÇOK OYUNCULU GENİŞLEME PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar'ın önümüzdeki yıllarda GTA 6'dan daha da fazla gelir elde etmesi bekleniyor.

New York merkezli stüdyo, oyunun PC için ne zaman piyasaya sürüleceğini henüz açıklamadı. Oyuncuların internet üzerinden birbirleriyle etkileşime girmesini ve birlikte görevlere katılmasını sağlayacak çok oyunculu genişleme paketinin çıkış tarihi de duyurulmadı.

2013 yılında çıkan GTA 5'in deneyimi dikkate alındığında, çok oyunculu modun onlarca saatlik ek oynanış sunması ve Rockstar'a daha fazla gelir getirmesi bekleniyor.

Oyuncuların oyun içi mülkler, otomobiller ve çeşitli avantajlar için gerçek para harcamasının şirketin gelirlerini daha da artırması bekleniyor.

GTA 6 İÇİN OYUNCULAR GECE BOYUNCA UYANIK KALDI

GTA 6'ya yönelik beklenti, 13 yıllık bekleyiş boyunca yaşanan tekrarlanan ertelemelerle daha da büyüdü.

Bazı incelemeciler oyunu şimdiye kadarki en etkileyici oyun deneyimlerinden biri olarak nitelendirdi. Eğlence medyası sitesi IGN ise GTA 6'yı tavizsiz bir mühendislik anlayışıyla geliştirilmiş bir başyapıt olarak tanımladı.

Oyunun farklı saat dilimlerinde gece yarısı piyasaya sürülmesiyle çok sayıda oyuncu sabaha kadar uyanık kaldı. Bazıları ise GTA 6 oynayabilmek için ertesi gün izin aldı.

Öte yandan oyunun içeriği Japonya'da sansür uygulanmasına yol açtı. GTA serisinin önceki oyunlarında olduğu gibi GTA 6'nın da Çin anakarasında satışına onay verilmedi.

ABD'de oyuna yönelik heyecan doruğa ulaşırken polis teşkilatları da uyarılarda bulundu. Yetkililer, sokak yarışlarının, otomobil hırsızlığının ve silahlı şiddetin gerçek hayatta suç olmaya devam ettiğini hatırlattı.