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Acı haberi Genco Erkal verdi! Ünlü oyuncu Coşkun Tunçtan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 11:43 | Son Güncelleme

Usta sanatçı Genco Erkal, koronavirüs nedeniyle 57 yıllık sanatçı arkadaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. Genco Erkal acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Acı haberi Genco Erkal verdi! Ünlü oyuncu Coşkun Tunçtan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi!

Sanat dünyasındankCoronavirüs nedeniyle acı haberler gelmeye devam ediyor.

Usta sanatçı Genco Erkal, 57 yıllık arkadaşı Coşkun Tunçtan'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Genco Erkal acı haberi böyle verdi:

"Yıllardır Paris’te yaşayan can dostum, 57 yıllık arkadaşım, değerli yazar, çevirmen, tiyatro yönetmeni, Bir Delinin Hatıra Defteri’ni dilimize kazandıran Coşkun Tunçtan’ı (Fransa’daki adıyla Georges Daniel) o belalı hastalıktan bugün kaybettik. Kadim dostluklar kolay oluşmuyor. Bitimi de bir o kadar acıtıyor."

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Anahtar Kelimeler:
genco erkal, coşkun tunçtan,

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