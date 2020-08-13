Acı Sözler: İçinize işleyecek sözler

Acı çekmek hayatın bir parçasıdır. Kendinizi kötü hissettiğinizde sizi anlatan sözler okumak size iyi gelecektir. Sizin için listelediğimiz acı sözlerde kendinizden bir parça bulacağınıza eminiz. Buyurun başlayalım.

Duygularınıza tercüman olan en acı sözler ile çevrenizdeki insanları etkileyebilirsiniz.

Avaz avaz bağırmak gelir de içinden, biri duyacak korkusuyla susarsın.

Sen mutlu ol çocuk. Kimse dönüp bakmaz sen ağladığında.

Demir olsa çürür insan bu dünyada.

Bazı bekleyişler belirsiz. Kavuşma mı var, ayrılık mı bilinmiyor.

Bazen gözler anlatmaz derdi, kalp kendi kendine ağlar sadece.

Çok şey öğrendim ben ama hiç öğretmenim olmadı. Acılar öğretti bana savaşmayı ya da yıkılmayı.

Yürek yanarken, dil ''Nasip!'' deyip susuyor.

Ne yaşarsan yaşa hayat üç kelime aslında; ''Devam etmek zorundasın.''

Hiç kimse senin karanlığını ışıklandırmak için uzaklardan gelmeyecek. Kendi yıldızını bulmak zorundasın.

Dünyadaki en acı şey, hislerinin karşılıksız olduğunu bile bile buna bir son verememektir.