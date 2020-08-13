Acı Sözler: İçinize işleyecek sözler

Acı çekmek hayatın bir parçasıdır. Kendinizi kötü hissettiğinizde sizi anlatan sözler okumak size iyi gelecektir. Sizin için listelediğimiz acı sözlerde kendinizden bir parça bulacağınıza eminiz. Buyurun başlayalım.
Duygularınıza tercüman olan en acı sözler ile çevrenizdeki insanları etkileyebilirsiniz.
Avaz avaz bağırmak gelir de içinden, biri duyacak korkusuyla susarsın.
Sen mutlu ol çocuk. Kimse dönüp bakmaz sen ağladığında.
Demir olsa çürür insan bu dünyada.
Bazı bekleyişler belirsiz. Kavuşma mı var, ayrılık mı bilinmiyor.
Bazen gözler anlatmaz derdi, kalp kendi kendine ağlar sadece.
Çok şey öğrendim ben ama hiç öğretmenim olmadı. Acılar öğretti bana savaşmayı ya da yıkılmayı.
Yürek yanarken, dil ''Nasip!'' deyip susuyor.
Ne yaşarsan yaşa hayat üç kelime aslında; ''Devam etmek zorundasın.''
Hiç kimse senin karanlığını ışıklandırmak için uzaklardan gelmeyecek. Kendi yıldızını bulmak zorundasın.
Dünyadaki en acı şey, hislerinin karşılıksız olduğunu bile bile buna bir son verememektir.
Bazen kimseye zararın olmaz ama sen yine de ziyan olursun.
Kimseye bahsedemediğin şeyler vardır ya hani, onların her biri geceleri yastığına dökülen gözyaşı olur.
Yaralar iyileşmiyor, kanaya kanaya sızlamaya mecali kalmıyor sadece.
Hayat olduğu gibidir, olmasını istediğin gibi değil.
Umut etmekten yoruluyor bazen insan. Sanki hevesle bir kitaba başlayıp, içinde aradığını bulamıyor.
Zaman; bütün hayallere ağzının payını verir.
Eğer gerçek bir hiçsen korkma çünkü kaybedecek ya da kazanacak bir şeyin kalmamıştır.
Yağmurun sebebini sorma. Dün bu şehre seni anlattım, bugün sokaklar sırılsıklam.
Başıma alışmaktan daha kötü ne gelebilir ki?
Bir yanım umut bahçesi, bir yanım çekemiyor hayatı.
Hiç yalnız kalmadıysan eğer hiç kendini tanımamışsın demektir.
Ne seçersen onun bedelini ödersin. Borcun bitmez bu hayata. Her seçim bir bedel getirir ardında.
Her gece tekrar tekrar işlenen bir cinayet gibiyim fakat hiçbir sabah yatağımda ölü bulunmadım.
Birbirinden kısa acı sözler ile hislerinizi attığınız mesajlara da yansıtabilirsiniz.
İnsanı akıtamadığı yaşlar zehirler.
Dünya böyle pis bir yerken iyilere yer olmazdı zaten.
İnsan bir yerlere gittiği zaman, değişmeden gelmez.
İnsanlar umursuyor gibi görünür ama asla umursamaz.
Ne zor kırıldığını belli etmeye çalışmak. Ne zor hiç anlaşılmamak.
Dolu şehrin, boş insanları dolduruyor her yanı.
Bazen herkes gider, sadece keşkeler kalır seninle.
Dünya iyi bir yer değil ve bunu kabullenmek istemiyor insan.
Bu dünyada kolayı yapmak istiyorsan, yanlış olanı yap.
Acı aşk sözleri ile aşk üzerine düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz.
Ben senin yarana bakıp nasıl acıdığını anlarım, sen benim neye kırıldığımı bile anlamazsın.
Sen hiçbir zaman benimle olmadın ki. Ya aklın başka yerdeydi senin ya da yüreğin.
Sana ihtiyacım olduğunu biliyordun. En iyi sen biliyordun kötü olduğumu ama bile bile gelmedin. Nasıl unutayım şimdi seni? Bana yaşattıklarını nasıl unutayım?
Veda konuşması bile olmadan biten sevdalar biliyorum. En çok ''Seni seviyorum.'' diyenler, ''Bitti!'' bile demeden gittiler.
O seni umursamazken, sen onu herkese anlatırsın.
Ben seni başkasını severken gördüm. Nasıl anlatayım şimdi içimdeki yangın yerini?
Ben sana güvenince kendimi dağa yaslanmışım gibi hissettim. Uçurum olduğunu göremeyecek kadar kördü gözlerim.
Nasıl hissettiğinizi çevrenizdeki insanlara göstermek istiyorsanız sitemli acı sözleri size yardımcı olacaktır.
Bu hayatta insanın canını en çok acıtan şey hayal kırıklıkları değildir, her şey mümkünken ve fırsat varken yaşayamadığı mutluluklardır.
Bazı şeylerin telafisi olmaz. Mesela sonradan bilinen kıymetin, kaçırılan heveslerin, acıtılan canların,kırılan kalplerin, kaybettikten sonra farkına varılan değerin...
Herkes adaleti zamanı gelince savunur. Zaman ne zamandır bilir misin? Adaletsizliği ne zaman yaşarsan o zamandır.
Beni defalarca üzmelerine izin verdim. Şimdi kim suçlu fark edilmiyor.
Eskiden dokunsa şehri ateşe vereceğin şeylere şimdi kibrit bile yakmıyorsun. Alışmak mı bu yoksa büyümek mi asla ayırt edemiyorsun.
Yoruldum. Toprak üzerinde kürek çekmekten, olmayacak hayalleri saatlerce düşünmekten yoruldum.
Bu şehirde ses çıkmıyor şimdi. Sen yoksun güneş doğmuyor şimdi.
Dünyada iyi olanlar değil, iyi oynayanlar kazanıyormuş anladım.
Kalp kırmaktan korkmuyorlar, kırıyorlar ve arkalarına dönüp bakmıyorlar.
Bazen herkesin içine çıkıp avaz avaz bağırmak istiyorum ''Beni neden duymuyorsunuz?'' diye.
Değmiyor bazen, uğrunda yorulduklarımız.
Bazen öyle durumlar olur ki içinde bulunduğun durumu kimseye anlatamazsın. Anlatsan da anlamazlar zaten.
Birbirinden uzun acı sözler ile konuşmalarınızı daha anlamlı bir hale getirebilirsiniz.
Bazen ne kadar çabalayıp, koşsan da olmaz. Sen çabaladıkça içindeki umutlar da, hayal kırıklıkları da büyür.
Bir sokakta maziden kalan bir anın varsa, biraz yaşanmışlık sindiyse o sokağa; adımların yavaşlar geçerken içinden, nefesin sığmaz ciğerlerine.
İnsanlar durmaları gereken yeri bilmezken vurmaları gereken yeri çok iyi bilirler. Her yarayı biraz daha kanatır, canını yakmak isteyen.
Acı seni daha güçlü yapar, korku daha cesur ama eğer kalbin kırıldıysa artık çok daha akıllı yapar hayat seni.
Adım atsam sanki düşeceğim. Mecalim kalmamış hiçbir şeye. Öylece durunca da yorulabiliyormuş insan.
Hayat bu kadar kalp kırmak için ne kadar kısa aslında ama korkmuyor kimse. Kırılan kalpler her gün artıyor.
Konuşsak söyleyecek onlarca cümlem varken konuşmamayı seçmek benim tercihim değildi. Ben buna mecbur kalmıştım.
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