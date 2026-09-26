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Bakan Kurum tarihi rekoru açıkladı! 1964'ten beri böylesi görülmemişti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık ve kuraklık analizlerini paylaştı. Verilere göre Türkiye'nin en sıcak yılı 2024, 1964'ten bu yana en kurak yılı ise 2025 oldu.

Bakan Kurum tarihi rekoru açıkladı! 1964'ten beri böylesi görülmemişti
Nilgün Arabacı

Türkiye'de iklim değişikliğinin etkileri, açıklanan yeni verilerle bir kez daha gözler önüne serildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2016-2025 dönemine ilişkin küresel ve ulusal sıcaklık ile kuraklık analizlerini paylaşan Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı sıcaklık ve kuraklık rekorlarına dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN EN SICAK YILI 2024 OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Copernicus/ECMWF ve NOAA verileri temel alınarak hazırlanan analizlere göre, 2024 Türkiye'nin ölçüm kayıtlarındaki en sıcak yılı oldu.

Türkiye'de 2024 yılında ortalama sıcaklık 15,6 derece olarak ölçüldü. Bu değer, ülkede bugüne kadar kaydedilen en yüksek yıllık ortalama sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

Bakan Kurum tarihi rekoru açıkladı! 1964 ten beri böylesi görülmemişti 1

2025, 1964'TEN BU YANA EN KURAK YIL

Verilerde en dikkat çeken sonuçlardan biri ise kuraklıkla ilgili oldu. Türkiye, 2025 yılında 1964'ten bu yana en kurak yılını yaşadı.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iklim değişikliğinin artık geleceğin değil, bugünün sorunu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İklim değişikliği geleceğin değil, bugünün meselesi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müzün paylaştığı 2016–2025 döneminin küresel ve ulusal sıcaklık ile kuraklık analizlerine göre;

2024 Türkiye’nin kayıtlardaki en sıcak yılı,

2025 ise 1964’ten bu yana en kurak yılı oldu.

İklim değişikliği ile mücadele bugün artık bir zorunluluk. İklime dirençli bir Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz."

DÜNYADA DA SICAKLIK REKORLARI KIRILDI

Raporda küresel ölçekteki sıcaklık değişimlerine ilişkin veriler de yer aldı. Buna göre 2016-2025 dönemi, küresel ölçekte kayıtlardaki en sıcak 10 yıllık dönem oldu.

Dünya genelinde 2024 "rekor sıcak yıl" olarak kayıtlara geçerken, 2023 ve 2025 yılları ise en sıcak üçüncü yıllar olarak belirtildi.

Öte yandan 2025 yılında küresel okyanusların ısı içeriğinin (OHC) modern gözlem tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşarak yeni bir rekor kırdığı bildirildi. Veriler, sıcaklık artışının yanı sıra okyanuslarda biriken ısının da iklim değişikliğinin önemli göstergelerinden biri olduğunu ortaya koydu.

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Anahtar Kelimeler:
kuraklık
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