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Yerin altından yarı çıplak halde 30 öğrenci çıktı! Skandal ritüeli polis durdurdu

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polis, bir öğrenci kulübünün binasına düzenlediği baskında bodrum katta 30 öğrenciyi buldu. Havasız ve kötü durumdaki bodrumda bulunan öğrencilerin yarı çıplak olduğu, üzerlerinde ketçap ve mayonez bulunduğu ve bazılarında darp izleri ile açık yaralanmalar tespit edildiği bildirildi.

Yerin altından yarı çıplak halde 30 öğrenci çıktı! Skandal ritüeli polis durdurdu
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Madison Emniyet Müdürlüğü ekipleri, isimsiz bir ihbar üzerine Alpha Epsilon Pi öğrenci kulübünün binasına operasyon düzenledi. Çarşamba gecesi gerçekleştirilen baskında ekipler, binanın havasız ve kötü durumdaki bodrum katında 30 öğrenciyi tespit etti.

Bodrumun termostatının yaklaşık 35 dereceye çıkarıldığı belirtilirken, öğrencilerin yarı çıplak halde bulunduğu ve üzerlerine ketçap ile mayonez sürüldüğü aktarıldı. Emniyet yetkilileri, bazı öğrencilerde darp izleri ve açık yaralanmalar bulunduğunu açıkladı.

KULÜBE KATILIM RİTÜELİNDE KÖTÜ MUAMELE İDDİASI

Polis incelemesinde, öğrencilerin kulübe katılmak amacıyla düzenlenen bir ritüele gönüllü olarak katıldıkları belirtildi. Ancak ritüel kapsamında bazı kulüp üyelerinin öğrencilere fiziksel eziyet ve kötü muamele uyguladığı iddia edildi.

Operasyonun ardından kulüp başkanı ile başkan yardımcısı gözaltına alındı.

ÜNİVERSİTEYLE BAĞLANTISI YILLAR ÖNCE KESİLMİŞ

Öğrencilerin eğitim gördüğü Wisconsin-Madison Üniversitesi, kulübün geçmişte de benzer olaylarla gündeme geldiğini açıkladı.

Üniversite yönetimine göre kulüp, 2013 yılında 18 yaşından küçük kişilere alkol verilmesi ve sık sık yaşanan kavgalar nedeniyle disiplin sürecine dahil edildi. Disiplin cezasına rağmen benzer olayların devam etmesi üzerine kulüp askıya alındı.

Kulübün faaliyetlerini üniversiteden bağımsız şekilde sürdürmesi nedeniyle okul yönetimi 2015 yılında yapıyla bağlarını tamamen kopardı.

YEDİ AYRI OLAY NEDENİYLE MAHKEMEYE ÇIKTI

Kampüsten çıkarılmasına rağmen faaliyetlerine devam eden kulüp, sonraki yıllarda yasa dışı alkol satışı, eziyet ve kötü muamele ile 'saygısız davranışlar' da dahil olmak üzere yedi ayrı olay nedeniyle mahkemeye çıktı.

Bu olaylardan birinde, kulüp binasında art arda alkol verilen bir öğrencinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

ÜNİVERSİTEDEN KARARLILIK MESAJI

Yaşanan son olayın ardından UW-Madison yönetimi, eziyet ve kötü muameleye karşı mücadele konusunda kararlı olduklarını açıkladı.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "UW–Madison, eziyet ve kötü muameleyi önlemeye ve bununla mücadele etmeye tamamen kararlıdır; topluluğumuzu ilgilendiren tüm olayları ciddiye almaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, yasaları, yönetmelikleri veya üniversite politikasını ihlal ettiği tespit edilen öğrencilerin Wis. Admin. Code Bölüm UWS 17 kapsamında yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtildi. Bu yaptırımlar arasında yazılı kınama, disiplin gözetimi, disiplin uzaklaştırması, okuldan ihraç ve eğitici yaptırımların bulunduğu aktarıldı.

Yerin altından yarı çıplak halde 30 öğrenci çıktı! Skandal ritüeli polis durdurdu 1

KULÜP MERKEZİNDEN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

Alpha Epsilon Pi Genel Merkezi İletişim Başkanı Jonathan Pierce de olayla ilgili açıklama yaptı.

Pierce, iddiaları "son derece ciddi" şekilde ele aldıklarını belirterek, soruşturmayı yürüten makamlarla tam iş birliği içinde olacaklarını söyledi.

Açıklamada, olaya karıştığı belirlenen üyelerin kulüpten ihraç edileceği belirtildi.

Foto kaynak: Madison Polisi

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri gece kulübü üniversite
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