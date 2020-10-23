Acı Tatlı Soslu Tavuk (Dakgangjeong) nasıl yapılır? Acı Tatlı Soslu Tavuk tarifi nedir? Acı Tatlı Soslu Tavuk malzemeleri nelerdir?

Geleneksel olarak bütün tavukla yapılması tercih edilen Acı Tatlı Soslu Tavuk yemeği Güney Kore’nin en bilinen yöresel tadları arasında kabul edilir. Yemek adını Korece tavuk anlamına gelen “dak” ve derin yağda kızartılan pirinçten yapılan geleneksel bir şekerleme türü olan “gangjeong” kelimelerinin birleşiminden alır. Modern yorumlarında tavuk kanadı seçilen bu lezzet için tavuk göğüsü kullanmak pratik bir yöntem olur. İşte Acı Tatlı Soslu Tavuk (Dakgangjeong) tarifi...
Marine için;
Sosu için;
Üzeri için;
Tavuk kuşbaşı doğramadan önce bir kaseye alınır ve üzerine yarım su bardağı süt ilave edilir. En az 2 saat buzdolabında bekletilir. Marinesi tamamlanan tavuklar iyice süzülür ve kuşbaşı doğranır. Doğranan tavuklar yeniden kaseye alınır ve üzerine tuz, karabiber, rendelenmiş zencefil, sarımsak ezmesi ilave edilir. Baharatlarla harmanlanan tavuk yaklaşık 20-30 dakika boyunca dinlendirilir.
Geniş bir tavada soya sosu, acı biber ezmesi, sarımsak ezmesi, elma sirkesi, karabiber, bal, susam yağı, esmer şeker ve taze zencefil rendesi iyice karıştırılır ve kaynamaya bırakılır. Sos kaynamaya başlayınca ocağın altını kısılır. Sos koyulaşana dek yaklaşık 3- 4 dakika karıştırarak pişirmeye devam edilir.
Dinlendirilen tavukların üzerine mısır ya da patates nişastası eklenir ve her yerine eşit bir şekilde dağılması için iyice karıştırılır. Derin bir kızartma tenceresinde ayçiçek yağı ısıtılır. Kızaran yağa nişastaya bulanan tavuk parçaları atılır. Orta derecelik ateşte altın rengini alana kadar 4-5 dakika boyunca kızartılır. Önceden yapılan sos ısıtılır ve kızarmış tavuklar içine atılır. Servis tabağına alınan tavukların üzeri kaju, yer fıstığı, maydanoz ya da susam serpilir.
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