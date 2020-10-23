Acı Tatlı Soslu Tavuk (Dakgangjeong) nasıl yapılır? Acı Tatlı Soslu Tavuk tarifi nedir? Acı Tatlı Soslu Tavuk malzemeleri nelerdir?

Geleneksel olarak bütün tavukla yapılması tercih edilen Acı Tatlı Soslu Tavuk yemeği Güney Kore’nin en bilinen yöresel tadları arasında kabul edilir. Yemek adını Korece tavuk anlamına gelen “dak” ve derin yağda kızartılan pirinçten yapılan geleneksel bir şekerleme türü olan “gangjeong” kelimelerinin birleşiminden alır. Modern yorumlarında tavuk kanadı seçilen bu lezzet için tavuk göğüsü kullanmak pratik bir yöntem olur. İşte Acı Tatlı Soslu Tavuk (Dakgangjeong) tarifi...

ACI TATLI SOSLU TAVUK MALZEMELERİ

450-500 gram tavuk göğüsü

Yarım su bardağı patates nişastası veya mısır nişastası

2-3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Marine için;

Yarım su bardağı süt

Yarım çay kaşığı tuz

1 tutam karabiber

1 çay kaşığı sarımsak ezmesi

1 çay kaşığı taze zencefil rendesi

Sosu için;

1 yemek kaşığı soya sosu

3 yemek kaşığı mirin

2 yemek kaşığı elma sirkesi veya pirinç sirkesi

1 yemek kaşığı acı biber ezmesi (Gochujang)

3 yemek kaşığı bal

2 tatlı kaşığı susam yağı

1 yemek kaşığı esmer şeker

1 tatlı kaşığı sarımsak ezmesi

1 tatlı kaşığı taze zencefil rendesi

1 tutam karabiber

Üzeri için;

1-2 yemek kaşığı kaju fıstığı veya yer fıstığı

ACI TATLI SOSLU TAVUK NASIL YAPILIR?

Tavuk kuşbaşı doğramadan önce bir kaseye alınır ve üzerine yarım su bardağı süt ilave edilir. En az 2 saat buzdolabında bekletilir. Marinesi tamamlanan tavuklar iyice süzülür ve kuşbaşı doğranır. Doğranan tavuklar yeniden kaseye alınır ve üzerine tuz, karabiber, rendelenmiş zencefil, sarımsak ezmesi ilave edilir. Baharatlarla harmanlanan tavuk yaklaşık 20-30 dakika boyunca dinlendirilir.

Geniş bir tavada soya sosu, acı biber ezmesi, sarımsak ezmesi, elma sirkesi, karabiber, bal, susam yağı, esmer şeker ve taze zencefil rendesi iyice karıştırılır ve kaynamaya bırakılır. Sos kaynamaya başlayınca ocağın altını kısılır. Sos koyulaşana dek yaklaşık 3- 4 dakika karıştırarak pişirmeye devam edilir.