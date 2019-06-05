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Açık hat dönemi 2 Temmuz’da kapanıyor

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TEKNOLOJİ  | 05.06.2019 08:00 | Son Güncelleme

Herhangi bir cep telefonu hattı işletmecisine gittiğinizde sizlere mutlaka açık hat önerisinde bulunmuştur. Her ne kadar yasal olsa bile etik olmayan bu hizmet, birçok kişinin zor durumda kalmasına neden oldu.

Açık hat dönemi 2 Temmuz’da kapanıyor

GSM kuruluşlarının daha çok abone sayısını arttırmak için gayret etmelerinden dolayı, açılan hatların kime ait olduğu pek umurlarında olmuyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan kararlar doğrultusunda; Turkcell, Avea, Vodafone’a para cezası kesti.

Rekabetçi Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği Genel Başkanı Adem Öcal yaptığı açıklamalarda, aldıkları bu kararın gerekçelerini sıraladı. Bundan kısa bir süre önce açılan birçok hattın, vatandaşın haberi olmadan işleme koyulduğunu ifade etti. Öcal, 22 Mayıs 2012’deki Kurul kararıyla alınan kuralların eksiksiz uygulanabilmesi için işletmelere 12 ay kadar süre verdiklerini söyledi.
Sizinle hiçbir ilgi ve alakası olmayan birisi, kimlik bilgilerinizi kullanarak sizin üzerinize hat çıkartabilir. Hatta bu hat faturalı olursa, çok ciddi miktarlar ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle hat çıkarma işlemi, güvenlik önlemlerinin hat safhaya çıkarılması gereken işlemler arasında yer alıyor. Son olarak uygulamanın 2 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağını da söylemek gerekiyor. Bu tarihten itibaren hat kullanıcılarına abonelikleri ile ilgili bilgi verilecek. Daha önceden abonelik ile ilgili karşılaştığınız problemler varsa, yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
açık hat cep telefonu

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