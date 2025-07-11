Açık öğretim lise mezuniyet şartları 2025

Herhangi bir gerekçe nedeni ile örgün olarak lise okuyamayan ya da lise sürecini daha sonraya bırakmak durumunda kalan kişiler tercihleri doğrultusunda açık öğretim liselerinden mezun olabilmektedirler. Çeşitli şartlara bağlı olarak okunabilen ve mezun olunabilen açık öğretim liseleri 2011 yılında 652 sayılı konun hükmü doğrultusunda Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet vermeye başlamıştır.

2025 açık lise mezuniyet şartı nedir?

Kişilerin açık öğretim lisesine giriş yapabilmeleri ve eğitimlerini burada alabilmeleri için bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bunun dışında ilk kayıt süreci için de bazı şartlar ve tamamlanması gereken bazı belgeler gereklidir. Açık öğretim lisesi ve işlemleri taşralarda Halk Eğitim Merkezi müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.

Öğrenciler en yakın olan ya da tercih ettikleri merkezlere giderek ilk kayıt işlemi yaptırabilmektedirler. Gerekli şartlara uygun olduğuna karar verilen kişiler kayıt yaptırarak açık öğretim lisesi sistemi kapsamında uzaktan eğitim teknolojilerinden yararlanılan derslere katılarak eğitim alabilmektedirler. E-okul sisteminde kaydı bulunan öğrenciler şu belgeleri tamamlayarak ilk kayıtlarını gerçekleştirebilmektedirler:

Açık öğretim lisesi sistemine kayıt yaptırılmak istendiğine dair yazılı dilekçe

Son 6 ay içinde çekilmiş olan 1 biyometrik fotoğraf

T.C. Kimlik numarasını gösteren belge

Sistem üzerinden alınan kayıt raporuna imza (18 yaşından küçük olan öğrencilerin kayıt raporları velileri tarafından doldurulur.)

E-okul kaydı bulunmayan öğrenciler de bu belgelere ek olarak ortaokul ya da ilkokul diplomalarının aslı ile ilk kayıt işlemini yapabilmektedirler. Sistemden mezun olmak da çeşitli şartlara bağlı olarak mümkün olabilmektedir. Açık öğretim lisesinden mezun olma şartlarına göre şu gereksinimler aranmaktadır:

Öğrenim görülmüş olan toplam dönem 8 ya da üzerinde olmalıdır. (18 yaşın üzerinde olan öğrencilerin toplam eğitim aldıkları dönem en az 5 ve üzeri olmalıdır. Bu uygulama 2023 yılından itibaren kayıt yaptırmış olan öğrenciler için geçerli kabul edilmemektedir.)

Eğitim süreci boyunca toplamda kazanılmış olan kredi en az 170 ya da daha fazla olmalıdır.

Öğrencilerin aldığı ortak olan derslerin tamamını başarabilmiş olması ya da muaf olması gerekir.

Açık öğretim liselerinde diploma notları sınavlarda başarılmış olan derslerin notlarının ağırlıklı ortalamalarının aynı derslerin haftadaki ders saatlerinin toplamına bölünmesi şeklinde hesaplanmaktadır. Öğrenciler tasdikname belgesi ile kayıt yaptırmışsa tasdikname ile getirmiş olduğu başarılı olan derslerin notları da bu ortalama hesabına dahil edilmektedir. Sınavlarda alınmış olan başarısız notlar diploma notunu etkilememektedir.

Bunlar dışında açık öğretim lisesi sisteminde yeterli seviyede talep oluşursa öğrenciler için halk eğitim merkezleri tarafından destek kursları da açılabilmektedir.