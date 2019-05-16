Açık renkli araçlar koyulara göre daha az yakıt tüketiyor

Koyu renk araçların, açık renklilere göre 10-12 derece daha fazla ısındığını ve bu nedenle klima kullanımının arttığını belirten Karapınar, "Açık renkli araçlar hem ekonominize hem de çevreye daha yararlı" dedi.

Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Motorlu Taşıtlar Bölümü öğrencileri, 2 ay süren ölçüm ve araştırmalardan sonra, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir sonuca ulaştı. Eşit hava koşullarında farklı araçların iç kabin sıcaklıklarını ölçen bölüm öğrencileri ile bölüm öğretmeni Muharrem Karapınar, aynı marka ve modele sahip olan siyah renkli aracın, beyaz renkli araca göre 10-12 derece daha fazla ısındığını belirledi. 10-12 derece daha fazla ısınan araçta daha güçlü ve daha uzun süre klima kullanılacağı için yakıt kullanımının açık renkli araçlara göre yaklaşık yüzde 30 daha fazla olacağını belirten öğrenciler, daha fazla yakıt yakıldığında aynı zamanda doğaya salınan egzoz gazının artacağına dikkat çekti. Öğrenciler, tüketicilere, koyu renkli araç almaktan kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.