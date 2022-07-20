Açıköğretim bölümleri taban puanları 2022! AÖF 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim bölümleri taban puanları kaç?

YKS sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Açıköğretim bölümleri taban puanları, ile ilgili bilgi edinmek isteyen pek çok aday arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki açıköğretim bölümleri taban puanları belli oldu mu?

AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün üniversite taban puanları ile ilgili konuştu ve şu ifadeleri kullandı:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."

Açıköğretim bölümlerine 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim bölümlerine kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarından Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) mutlaka girmiş olmalı.

İşte geçtiğimiz seneni yani 2021 yılının AÖF puanları listesi...

YKS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS sınav sonuçlarının ilan edildiği açıklayarak şöyle konuştu:

"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim. YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilmektedir."



