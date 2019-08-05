Açıkta satılan baharat, kuruyemiş ve bakliyatlara dikkat

Tavsiye edilen tüketim tarihini bilemediğiniz bu ürün gruplarındaki başta aflatoksin olmak üzere küf toksinleri riski; karaciğer kanserinin en büyük tetikleyicilerinden. Hijyenik koşullarda saklanan, havayla temas etmeyen ve dışarıdan gelen bulaşmalara kapalı ambalajlı kuru yemiş, baharat ve bakliyatlara yönelin.

AÇIKTA SATILANLAR ORGANİK YA DA DAHA SAĞLIKLI DEĞİLDİR

Saner, halk arasında açıkta satılan bu ürünlerin daha sağlıklı ve organik olduğuna dair yanlış bir algının oluştuğuna dikkat çekiyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: "Bir gıdanın kimin tarafından üretildiğinin ve Resmi Kontrollerden geçtiğinin bilinmesi lazım. Hangi tarihte üretildiği, tavsiye edilen tüketim tarihi, içinde ne bulunduğu, üreticinin bakanlığa kayıtlı olup olmadığını, yani bir ürünün etiketini okumayı bilmemiz gerekiyor. Eğer bir gıdayı etiketsiz ve ambalajsız halde satın alıyorsanız, muhtemelen resmi kontrollerden geçmemiş, izinsiz ve menşei bilinmeyen ve sağlık riski bulunan bir gıdayı alıyorsunuz ve tüketici olarak hijyen ve gıda güvenliği anlamında ciddi bir hata yapıyorsunuz.”