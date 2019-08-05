YEMEK

Açıkta satılan baharat, kuruyemiş ve bakliyatlara dikkat

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.08.2019 11:19 | Son Güncelleme

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, fiyatların artmasıyla açıkta satılan bakliyat, kuru yemiş ve baharatlara yönelen tüketicileri uyarıyor.

Açıkta satılan baharat, kuruyemiş ve bakliyatlara dikkat

Tavsiye edilen tüketim tarihini bilemediğiniz bu ürün gruplarındaki başta aflatoksin olmak üzere küf toksinleri riski; karaciğer kanserinin en büyük tetikleyicilerinden. Hijyenik koşullarda saklanan, havayla temas etmeyen ve dışarıdan gelen bulaşmalara kapalı ambalajlı kuru yemiş, baharat ve bakliyatlara yönelin.

AÇIKTA SATILANLAR ORGANİK YA DA DAHA SAĞLIKLI DEĞİLDİR
Saner, halk arasında açıkta satılan bu ürünlerin daha sağlıklı ve organik olduğuna dair yanlış bir algının oluştuğuna dikkat çekiyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: "Bir gıdanın kimin tarafından üretildiğinin ve Resmi Kontrollerden geçtiğinin bilinmesi lazım. Hangi tarihte üretildiği, tavsiye edilen tüketim tarihi, içinde ne bulunduğu, üreticinin bakanlığa kayıtlı olup olmadığını, yani bir ürünün etiketini okumayı bilmemiz gerekiyor. Eğer bir gıdayı etiketsiz ve ambalajsız halde satın alıyorsanız, muhtemelen resmi kontrollerden geçmemiş, izinsiz ve menşei bilinmeyen ve sağlık riski bulunan bir gıdayı alıyorsunuz ve tüketici olarak hijyen ve gıda güvenliği anlamında ciddi bir hata yapıyorsunuz.”

SICAK SERVİS EDİLEN DAHA TAZEDİR ALGISI YANLIŞ
Tüketicilerin açıkta satılan kuruyemişler sıcak servis edildiğinde o ürünün ‘taze’ olarak benimsediğini vurgulayan Samim Saner, gerçek anlamda tazelik ve hijyen için en güvenli yolun ambalajlı, kimin tarafından üretildiği ve tavsiye edilen tüketim tarihi belli ürünleri tercih etmek olacağını vurguladı.

AFLATOKSİN RİSKİNE DİKKAT!
Uzmanlar “En zararlı küf toksininin Dünya Sağlık Örgütü'nce bir numaralı kanserojen madde olarak nitelendirilen Aflatoksin maddesi olduğunu bildiriyorlar. Aflatoksin maddesi uygun koşullarda kurutulmamış ve muhafaza edilmeyen; açıkta satılan kuruyemiş, baharat ve kuru meyvelerin üzerindeki gözle görülmeyen bir küflenme sonucunda ortaya çıkan zehirli bir kimyasal maddedir. Herkesin mutlaka ambalajlı ürünlere yönelmesi gerekiyor!”

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