YEMEK

Açıkta satılan yiyeceklere dikkat!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.03.2019 10:47 | Son Güncelleme

Gıda Mühendisleri Odası (GMO) Adana Şube Başkanı Şehmus Alparslan, havaların ısınmasıyla birlikte, açık alanda satılan tavuk döner, tatlı ve unlu mamuller nedeniyle zehirlenme vakalarının artabileceğini belirterek, uyarılarda bulundu.

Açıkta satılan yiyeceklere dikkat!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı GMO Adana Şube Başkanı Şehmus Alparslan, önümüzdeki ay hava sıcaklıklarının ciddi şekilde artacağına dikkat çekerek, özellikle protein içeren gıdalarda mikroorganizmaların daha hızlı geliştiğini ve zehirlenmelere neden olduğunu anlattı. Yaş meyve ve sebze hariç açıkta satılan, temizlenmesi mümkün olmayan baharat, çökelek, yumurta, peynir ürünlerinin tüketilmemesi gerektiğine dikkat çeken Alparslan, bu ürünlerin kapalı ve soğutmalı ortamlarda bulundurulması gerektiğini aktardı.

Tüketicinin üzerine düşeni yapması gerek

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Alparslan, pek çok vatandaşın sıkça tükettiği yiyecek ve içeceklerle ilgili şunları söyledi:

"Havalar ısınınca çoğumuz meyve sularına yöneliriz ancak dışarıda satılan çoğu içecek sadece meyve aroması içeriyor. Oysa bizim ihtiyacımız olan meyvenin kendisindeki vitamin ve besleyici unsurlardır. Dükkan önlerinde, açıkta satılan unlu mamüller, tatlılar ve tavuk dönerler de risk taşıyor. Özellikle uygun şartlarda üretilip satılmayan tavuk döner zehirlenmelere neden oluyor. Bu olumsuzlukların ortaya çıkmasında devletin denetim mekanizması ayrıca çalışıyordur ama tüketicilerin de alışkanlıkları konusunda üzerine düşeni yapması gerek. Dışarıda satılan ürünleri tüketmediğimizde işletmeciler zaten bizim doğrumuzu uygulamak zorunda kalacaklar. Ama biz dışarıda satılan ürünü tercih edersek, dışarıda daha çok satış olacaktır ve bu denetim mekanizmasının önleyebileceği bir durum olmaktan çıkar."

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