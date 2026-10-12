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Pestili de var pekmezi de: Salkım salkım yetiştiriyor! 81 ile dağıtıyor

Üzümüyle meşhur Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde hasat başladı. Binlerce dönüm üzüm bağlarının bulunduğu Kuyu Mahallesi’nde üreticiler yüksek rekolte sevinci yaşarken, buradan elde edilen üzümler, Türkiye’nin 81 iline gönderiliyor.

Pestili de var pekmezi de: Salkım salkım yetiştiriyor! 81 ile dağıtıyor

Yılın bol yağışlı geçmesi, üreticilerin yüzünü güldürdü. Üzümlerin kaliteli ve hastalığa yakalanmaması, üreticilerin ürünlerini yüksek fiyata satmalarını sağladı. Kuyu Mahallesi’nde üzüm hasadına başlayan Cuma Çınar isimli çiftçi, bu yıl hasadın iyi geçtiğini, üzümlerinin bir kısmını yaş meyve olarak sattığını bir kısmını da pestil ve pekmez yaparak sattığını söyledi.

Pestili de var pekmezi de: Salkım salkım yetiştiriyor! 81 ile dağıtıyor 1

KİLOSU 100 TL

3 dönüm üzüm bağının olduğunu kaydeden Çınar, bu yıl yaklaşık olarak 3 tonluk bir üzüm rekoltesi beklediğini, üzümlerini 70-100 lira aralığında kalitesine göre satabileceğini ifade etti. Çınar, üzümlerin susuz ve oldukça kaliteli olmasından dolayı rağbet gördüğünü vurguladı.

Pestili de var pekmezi de: Salkım salkım yetiştiriyor! 81 ile dağıtıyor 2

DİYARBAKIR'DAN TÜM TÜRKİYE'YE

Kuyu Mahallesi’nde Genç Mehmet, abderi, şire, vanki, tahannebi, öküz gözü, tilki kuyruğu, boğazkere gibi üzüm çeşidi yetiştiriliyor. Çermik’te yetiştirilen üzümler, Diyarbakır başta olmak üzere, çevre il ve ilçelerde tüketicilere sunuluyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
pekmez üzüm
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