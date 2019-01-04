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Acil ameliyata alındı! Makatından öyle bir şey çıkarıldı ki...

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 04.01.2019 14:15 | Son Güncelleme

Bugüne dek fantezilerin ulaştığı sınırlar hepimizi şaşırttı! Ancak Dominik Cumhuriyeti'nde yaşanan bu olayı kimse tahmin edemezdi!

Acil ameliyata alındı! Makatından öyle bir şey çıkarıldı ki...

40 yaşında bir adam acil servise ulaştığında doktorlar gördükleri manzara karşısında hayrete düştüler. Zira adamın makatında bir kutu oda spreyi sıkışmıştı.

Olayın aslı, adamın eşi tarafından anlatıldı. Kadının iddiasına göre adam seks sırasında karısından makatına oda parfümü kutusunu sokmasını istemişti. Aktarıldığına göre bu tatsız olay bu şekilde yaşanmıştı.

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Oda spreyi iki saat süren operasyonun ardından adamın makatından çıkarıldı. Adamın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Hastane sözcüsü buna benzer olayların başlarına geldiğini ancak 'oda spreyi' vakasına ilk kez şahit olduklarını aktarırken yakın geçmişte bir başka adamın makatından patlıcan çıkarmak zorunda kaldıklarını aktardı.

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