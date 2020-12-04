Acılara yürüyüp mutsuzluktan kurusanız da sosyal medyada mutlu görünmenin 5 yolu!

Temel sorguladığımız alan doyumsuzluk mutluluk hazzını devam ettirmek. Peki kaçımız gerçekten mutluyuz? Formüle edilen mutluluk maddelerinden hangisini uyguluyoruz ya da uyguluyor muyuz? Mutluluğu maddelere indirgemek hepimizi robotlaştırıyorsa, kafamızı mutlu olmaya bu kadar takmamalıyız aslına bakarsanız. Gülümsemek, iyi hissettiğin insanların hayat istasyonlarında yer almak en basit mutluluk hali. Sana iyi gelen, iyi hissettiren insanlar hayatının kaynağı. Bu nedenle mutlulukla ilgili çok beklentide olmamak gerekiyor. Gül ve her şeyi sevmeye çalış. Hayat zaten sürprizleriyle beraber sana mutluluğu getirecektir. ‘Ben o kadar bekleyemem hemen mutlu olmalıyım’ diyorsanız işte size açık adres!

KAHVALTININ MUTULUKLA BİR İLGİSİ OLMALI

Sevgili Cemal Süreyya’nın da dediği gibi ‘Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı.’ İşte bu yüzden günün en güzel öğününü atlamayın. Güne muhteşem bir kahvaltı sofrasının fotoğrafını paylaşarak başlamak size daha keyifli hissettirecektir.

NEREDE HAREKET ORADA BEREKET

Güzel ve keyifli bir kahvaltının sonrasında aldığımız kalorileri vermemiz gerekiyor mutlaka. İşte bu yüzden spor yapmalısınız. Spor kıyafetlerinizi giyin ve kendinizi temiz havanın kucağına bırakın. Biraz daha profesyonel gözükmek için spor salonunu da tercih edebilirsiniz tabii. Spor yaparken sosyal medyadan paylaşım yapmayı unutmayın. Çünkü ne de olsa en keyifli anlarınızı paylaşıyorsunuz. Spor yapmak ne kadar acılı ve zorlu olsa da siz yüzünüze “zafer” gülümsemesini yerleştirin. Yorgun bir fotoğraf hiç mutlu bir izlenim yaratmaz.