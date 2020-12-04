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Acılara yürüyüp mutsuzluktan kurusanız da sosyal medyada mutlu görünmenin 5 yolu!

Seray Üstün Seray Üstün 04.12.2020 11:44 | Son Güncelleme:
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Acılara yürüyüp mutsuzluktan kurusanız da sosyal medyada mutlu görünmenin 5 yolu!

Hayatta hepimizin meselesi mutlu olmak değil mi zaten ? Daha iyi bir iş, daha çok para, romantik filmlerden fırlamışçasına buram buram duygusallık içeriğindeki aşklar... Özellikle sosyal medyaya girip ana sayfada bir tur attığınızda herkesin mutluluktan patladığını görürsünüz. Eğer ‘Ben bu kadar mutsuzken tüm insanlar nasıl mutlu’ diye soruyorsanız sizler için sosyal medyada mutlu görünmenin formülünü açıklıyoruz!

Temel sorguladığımız alan doyumsuzluk mutluluk hazzını devam ettirmek. Peki kaçımız gerçekten mutluyuz? Formüle edilen mutluluk maddelerinden hangisini uyguluyoruz ya da uyguluyor muyuz? Mutluluğu maddelere indirgemek hepimizi robotlaştırıyorsa, kafamızı mutlu olmaya bu kadar takmamalıyız aslına bakarsanız. Gülümsemek, iyi hissettiğin insanların hayat istasyonlarında yer almak en basit mutluluk hali. Sana iyi gelen, iyi hissettiren insanlar hayatının kaynağı. Bu nedenle mutlulukla ilgili çok beklentide olmamak gerekiyor. Gül ve her şeyi sevmeye çalış. Hayat zaten sürprizleriyle beraber sana mutluluğu getirecektir. ‘Ben o kadar bekleyemem hemen mutlu olmalıyım’ diyorsanız işte size açık adres!

KAHVALTININ MUTULUKLA BİR İLGİSİ OLMALI

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Sevgili Cemal Süreyya’nın da dediği gibi ‘Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı.’ İşte bu yüzden günün en güzel öğününü atlamayın. Güne muhteşem bir kahvaltı sofrasının fotoğrafını paylaşarak başlamak size daha keyifli hissettirecektir.

NEREDE HAREKET ORADA BEREKET

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Güzel ve keyifli bir kahvaltının sonrasında aldığımız kalorileri vermemiz gerekiyor mutlaka. İşte bu yüzden spor yapmalısınız. Spor kıyafetlerinizi giyin ve kendinizi temiz havanın kucağına bırakın. Biraz daha profesyonel gözükmek için spor salonunu da tercih edebilirsiniz tabii. Spor yaparken sosyal medyadan paylaşım yapmayı unutmayın. Çünkü ne de olsa en keyifli anlarınızı paylaşıyorsunuz. Spor yapmak ne kadar acılı ve zorlu olsa da siz yüzünüze “zafer” gülümsemesini yerleştirin. Yorgun bir fotoğraf hiç mutlu bir izlenim yaratmaz.

KEYİFLİ HİSSETTİĞİNİZ YERLER İLK ADRESTİR

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Günün devamında kendinizi keyifli ve mutlu hissettiğiniz yerlere gitmek iyi bir tercih olacaktır. İsterseniz bir kafe, isterseniz sahil ya da ormanda yapılan bir yürüyüş... Keyif sizin sosyal medya sizin. Kendinizi iyi hissettiğiniz alanlarda yaptığınız aktiveteleri paylaşmayı ihmal etmeyin.

KENDİNİZE BİR HOBİ EDİNİN

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Kulağa çok klişe geldiğinin farkındayız ancak çoğu zaman klişeler en doğru sonuçları verir. Bu saatten sonra ‘Ne hobisi bulacağım’ diye sormayın uçsuz bucaksız bir derya var önünüzde. Kitap okumak, dizi ya da film izlemek, resim çizmek gibi eylemlerle işe başlayabilirsiniz. ‘Bunlar çok sıkıcı’ diyorsanız kendinize özel bir hobi edinin. Ortaya çıkarttığınız şahane eserleri sosyal medya takipçileriniz büyük bir merakla bekliyor.

DEPRESİF PAYLAŞIMLARDAN UZAK DURUN

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Gün içerisinde modunuzun her zaman yüksek olmadığını biliyoruz. Çünkü robot değiliz ve insan olarak inişleriniz çıkışlarınız olacaktır. Kendinizi depresif hissettiğinizde sosyal medyadan uzak durun. Demet Akalın ya da Yıldız Tilbe’nin atarlı giderli sözleri vermek istediğiniz mutluluk imajınından oldukça uzak bir tablo çizecektir.

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