Erkekleri ayrılık aşamasına getirme garantili davranışlar!

İlişkinin en başında biraz taktiksel ilerlemekten kimseye zarar gelmez diye düşünüyoruz ve erkeklerin kaçmasını muhtemel hale getiren hareketleri sizler için derledik... İki taraftan biri üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediğinde taşlar yerinden oynar ve ayrılık kaçınılmaz olur. Hatta ilişkinin tüm yükü çaba sarf eden tarafın üzerine kalır. Bu nedenle ilişkinin en başında sınırlarınızı çizmenize yardımcı oluyoruz. Erkekleri ayrılık aşamasına getiren ve kaçmasına neden olan kadın hareketleri... Bunları yapmayın ama ‘eğer ayrılmak istiyorum’ diyorsanız mutlaka yapın! DEVAMLI OLARAK KARŞI TARAFI SUÇLAMAYIN İlişkinin kötü gitmesinin her zaman tek taraflı nedenlerden kaynaklanmadığını unutmamak gerekiyor. ‘Kimse mükemmel değildir’ sözü işte tam bu durum için söylenmiştir. Sizin de hatalarınızın olabileceğini aklınızdan çıkartmayın. Yapılan hataları sürekli olarak erkeklere yüklemek ilişki süresince o tarafın yaptığı çabaların göz ardı edilmesine neden olur. Suçlama sırasında sık sık tercih edilen ‘hep ve hiç’ kelimeleri durumun genellenmesine yol açar. Bu durumda erkek ‘Ne yapsam olmuyor’ diye düşünerek içten içe içerlemeye başlar. Aman dikkat tehlike çanları çalıyor...

GİZEM YARATMAK İSTERKEN ANLAŞILMAZ OLMAYIN İkili ilişkilerde gizemli olmak heyecanın korunmasını sağlayan en önemli detaydır. Uzun süre devam eden ilişkilerde bunu zor olduğunu farkındayız ama bu konuda elinizden geleni yapmalısınız. Kadınlar gizem yaratmayı genellikle üstü kapalı konuşmak olarak yorumlar. ‘Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla’ tarzındaki konuşmalar erkekler üzerinde etkili olmaz çünkü erkekler daha basit düşünür. Kadınlar beklentileri konusunda çoğu zaman net olmadıkları için bunları erkeklerin anlamasını ister. Üzerine bir de ‘Dediklerimi önemsiyorsun, beni anlamıyorsun’ söylemlerini içeren bir konuşma yapıldığında erkekler savaş meydanından hemen uzaklaşmayı tercih eder. Bu nedenle gizem konusundaki o ince çizgiyi kadınların çok iyi yakalaması gerekir. KARŞI TARAFIN DENGE KURMASINI BEKLEMEYİN İlişki iki kişilik yaşanır. Bu nedenle karşı tarafın olduğu karar sizin de bu ilişki içinde söz sahibi olduğunuzu hatırlayın ve ona göre hareket edin. İlişkide uyum sağlama ve denge kurma işi erkeğe bırakıldığında işlerin sarpa saracağından eminiz. İlişkinin daha sağlam temeller üzerine kurulmasını istiyorsanız öncelikle kendi beklentilerinizi ortaya koymalı ve o yönde eyleme geçmelisiniz. Eyleme geçtikten sonra ise ‘Ben bunu yaptım sıra sende!’ gibi bir yaklaşım tamamen idrar yarışı olacaktır. Sakin yapmayın...