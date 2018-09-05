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Acıların kadını Bergen'i Serenay Sarıkaya canladıracak!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.09.2018 02:52 | Son Güncelleme

Serenay Sarıkaya yeni sezonda ‘Acıların Kadını’ olarak bilinen Bergen’in hayatını anlatacak film teklifine evet dedi.

Acıların kadını Bergen'i Serenay Sarıkaya canladıracak!

‘Fi’ dizisi final yapan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın yeni projesi sevenleri tarafından merakla beklenirken oyuncu cephesinden sürpriz bir gelişme yaşandı.

Akşam'ın haberine göre Serenay Sarıkaya, bu sezon beyazperde de kamera karşısında olacak. ‘Acıların Kadını’ olarak bilinen şarkıcı Bergen’in hayatını canlandıracağı konuşulan Sarıkaya, projeye 'evet' yanıtını verdi.

bergen

Yüzü sevgilisi tarafından kezzapla yakılmış ve yine aynı kişi tarafından vurularak 30 yaşında öldürülen Bergen’in hayat hikâyesinden etkilenen güzel oyuncunun yeni sezon için heyecanlı olduğu söylendi. Projenin cast çalışmaları devam ederken Sarıkaya’nın ilerleyen günlerde imzayı atması bekleniyor.


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Serenay Sarıkaya bergen acıların kadını

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