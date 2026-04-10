Acile giden adam bir anda kaval çalmaya başladı! Sebebi şaşırttı

Hastanede çekilen görüntüler görenleri şaşırttı. Acil servise giden yaşlı bir vatandaş, acımı hafifletiyor' diyerek bir anda kaval çalmaya başladı. Hastane çalışanları tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede gündem oldu.

Bir hastanenin acil servisinde kaydedilen bu görüntülerde, yaşlı amca amca çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan kaval çaldı.

'Amcanın acısını azaltıyormuş' notuyla paylaşılan video sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılardan birbirinden eğlenceli yorumlar yağdı.

Viral olan videoya, "Bizim kritik anlarda ne yaptığımızı bilemeyiş", "Anlamı bolluk ve bereket olan rüyam", Ölü olsak dirilirdik dayının performansına", Eliyle dur yaptığı yerde patladım" gibi yorumlar yapıldı.