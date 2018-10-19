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Acımasız gerçeklere hazır olun: Yiyeceklerle ilgili söylenen en popüler yalanlar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.10.2018 11:15 | Son Güncelleme

İnandığınız herhangi bir efsaneyi bozmaya geldik sevgili okur, şaşırmaya hazır olun!

İnandığınız herhangi bir efsaneyi bozmaya geldik sevgili okur, şaşırmaya hazır olun!

Acımasız gerçeklere hazır olun: Yiyeceklerle ilgili söylenen en popüler yalanlar

İnandığınız herhangi bir efsaneyi bozmaya geldik sevgili okur, şaşırmaya hazır olun!

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Bir latte, espressodan daha az kafein içerir

Bir latte, espressodan daha az kafein içerir
Birçok insan espresso en kafein içerdiğinden emin. Aslında bir latte, bir cappuccino ve bir espressonun kafein miktarı kesinlikle aynıdır. Kafein oranı, kahve tipi ve kahve karışımına bağlıdır.
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Meyveler ve tatlılar sadece tatlı olarak tüketilmelidir

Meyveler ve tatlılar sadece tatlı olarak tüketilmelidir
Beslenme uzmanları bu yerleşik geleneğe kesinlikle katılmıyorlar. Meyveler genellikle öğleden sonra atıştırmalık olarak tavsiye edilir. Ancak sabahın erken saatlerinde meyve ya da bir parça çikolata yemek insülin direncini çok fazla etkilemez. Öğleden sonra tüketilen şekerli gıdaların insülin direncini etkileme olasılığı daha yüksektir.
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Çavdar ekmeği beyaz ekmekten daha sağlıklıdır

Çavdar ekmeği beyaz ekmekten daha sağlıklıdır
Birçok insan, beyaz undan üretilen ürünlerin kilo vermek isteyenler için oldukça etkisiz olduğunu düşünür ve bunun yerine çavdar ekmeğini seçerler. Bununla birlikte, koyu ve beyaz somunlardaki kalori miktarı hemen hemen aynıdır, bu da herhangi bir tür ekmeğin aşırı miktarda tüketilmesinden kilo almayı mümkün kılar. Ana farklılık undadır - koyu ekmek, daha fazla diyet lifi içeren çavdar unuyla yapılır ve bu nedenle, sağlıklı bir metabolizmanın sürdürülmesi için daha fazla tercih edilir. Öte yandan, buğday ekmeği daha gözeneklidir ve kolayca sindirilir; bu yüzden gastrointestinal sisteminizle ilgili sorunlarınız varsa, bu tür ekmeği tüketmeniz daha iyidir.
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Granola en iyi atıştırmalıktır

Granola en iyi atıştırmalıktır
Üreticiler, yiyeceğin kalorilerini azaltmak adına genelde yapay tatlandırıcı eklerle. Zayıflamak için tüketilen granola aslında iştahın artmasına sebep olur ve farkında olmadan gereğinden fazla tüketiriz.
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Zeytinyağı ayçiçek yağından daha sağlıklıdır, çünkü metabolizmayı hızlandırır

Zeytinyağı ayçiçek yağından daha sağlıklıdır, çünkü metabolizmayı hızlandırır
Uzmanlar, herhangi bir tohum yağının sınırlı bir miktarda tüketildiklerinde sağlıklı olduğunu iddia ediyorlar (günde en fazla 30 gr). Kolesterol metabolizmasını geliştiren doymamış yağ asitleri içerirler ve bu da kalp damar hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilir.
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Şeker kamışı sağlıklıdır

Şeker kamışı sağlıklıdır
eker kamışının ana avantajı, rafine edilmeden tüketilebilmesidir. Bu ürünün faydaları beslenme uzmanları arasında birçok tartışmaya neden olur çünkü% 97 oranında sakaroz içerir ve kalori içeriği 100 gr başına neredeyse 387 kcaldir.
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Makarna ve patates tüketimi vücut şeklini bozar

Makarna ve patates tüketimi vücut şeklini bozar
Patatesler potasyum, magnezyum ve demir içerir. Ancak akılda tutulması gereken birkaç şey var: 100 gr fırında patatesin kalori içeriği 80 kcal iken, aynı ağırlıktaki patates kızartması 317 kcal içerir. Dahası, onlara sos eklerseniz, kalori sayısı daha da artacaktır. Makarna ile durum biraz daha zordur. Makarnalık buğday makarnasının kalori içeriği 230 kcal iken, 100 g vermikol yaklaşık 114 kcal içerir. Ayrıca buğday makarnası birçok yararlı ve sağlıklı besin ve lif içerir. Normal makarna ise sadece boş kalori içerir.
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Kilo vermek için favori yemeğinizi azaltmanız gerekmez

Kilo vermek için favori yemeğinizi azaltmanız gerekmez
Çoğunlukla, kilo kaybetme arayışında, sadece sağlıklı elementler içeren dengeli bir diyete başlarız ve sağladıkları kalori sayısını kontrol etmeyi unuturuz. Sağlıklı olduğu düşünülen bazı ürünlerin, bazı “sağlıksız” ürünler kadar kalori barındırdığı ortaya çıkmaktadır. Örneğin, bir avuç badem 188 kcal içerirken, bir avuç meyve şekeri aynı sayıda kalori içerir. Belki de badem daha fazla besin içerir, ancak bir şekerleme isteğiniz olduğunda bunları birkaç günlüğüne şekerle değiştirebilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
buğday ekmeği gıda hileleri

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