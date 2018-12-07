Acısı zordur: Aftları iyileştiren 5 ev yapımı çözüm

Malzemeler:
1 su bardağı rendelenmiş hindistan cevizi (taze)
250 ml su
Hazırlanışı:
Rendelenmiş hindistan cevizini su ile karıştırın ve karışımı 30 dakika boyunca dinlendirin. Yarım saatin sonunda sütünüz hazır. Günde 3 kez yaralı bölgeye sürebilirsiniz.
En klasik yöntemdir. Karbonatın yaralarla savaşan antiseptik özelliği bulunur. Bir çay kaşığı karbonatı az miktar su ile karıştırıp macun kıvamına getirin. İlgili bölgeye karbonat macununu sürün. Günde 2 kez tekrarlayın.
Gargara yapmayı da deneyebilirsiniz. Bu gargara diş eti, dil veya iç yanaklarda çıkan aftlara iyi gelecektir. Bir bardak suya 1 yemek kaşığı karbonat ekleyin. Bu su ile günde 3 defa gargara yapabilirsiniz.
Papatya çiçeğini iyi bir iltihap sökücüdür ve aynı zamanda antiseptik özelliği bulunur. Ağız yaralarından kurtulmanız için güçlü bir yöntemdir.
Malzemeler:
Bir yemek kaşığı kuru papatya
250 ml su
Hazırlanışı:
Öncelikle suyu ısıtın. Kaynamaya başladığı an altını kapatın ve içine papatyaları atın. Yaklaşık 5 dakika demlenmesini bekleyin. Çayı içmeden önce ılıdığından emin olun. Sıcak çay yaralı bölgeye daha fazla zarar verecektir.
Aftların yanı sıra diş eti iltihabına da oldukça iyi gelmektedir. Bunun sebebi özellikle de papain gibi zehir etkisini gideren bileşenler içermesidir. İki dilim olgunlaşmış papayayı ezin ve aftlı bölgeye sürüp 15 dakika boyunca bekletin.
Papayadan sonra en iyi yöntemlerden biridir. Antiseptik özelliği bulunur, mantar yok edici ve iltihap giderici etkisi vardır. Ağrı giderici etkisi sayesinde o sancılı acı azalabilir.
Malzemeler:
15 gram kişniş yaprağı
500 ml su
İki malzemeyi de karıştırın. Yarım saat dinlendirdiğiniz kişniş suyu ile gargara yapabilirsiniz.
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