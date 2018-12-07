YEMEK

Acısı zordur: Aftları iyileştiren 5 ev yapımı çözüm

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.12.2018 14:28 | Son Güncelleme

Ağız içinde oluşan beyaz yaralar son derece can sıkıcıdır. Genellikle yanakların iç kısmı, dudakların iç kısmı, diş etleri ya da dilde meydana gelebilir. Kendisi küçük olsa da acısının ızdırabı oldukça fazladır. Bu can sıkıcı aftlardan kurtulmak isteyenlere en kolay ve en hızlı çözümleri sunacağız şimdi...

Acısı zordur: Aftları iyileştiren 5 ev yapımı çözüm

Hindistan cevizi sütü

süt

Malzemeler:

1 su bardağı rendelenmiş hindistan cevizi (taze)
250 ml su

Hazırlanışı:
Rendelenmiş hindistan cevizini su ile karıştırın ve karışımı 30 dakika boyunca dinlendirin. Yarım saatin sonunda sütünüz hazır. Günde 3 kez yaralı bölgeye sürebilirsiniz.

Karbonat yöntemi

karbonat

En klasik yöntemdir. Karbonatın yaralarla savaşan antiseptik özelliği bulunur. Bir çay kaşığı karbonatı az miktar su ile karıştırıp macun kıvamına getirin. İlgili bölgeye karbonat macununu sürün. Günde 2 kez tekrarlayın.

Gargara yapmayı da deneyebilirsiniz. Bu gargara diş eti, dil veya iç yanaklarda çıkan aftlara iyi gelecektir. Bir bardak suya 1 yemek kaşığı karbonat ekleyin. Bu su ile günde 3 defa gargara yapabilirsiniz.

Papatya çayı

papatya

Papatya çiçeğini iyi bir iltihap sökücüdür ve aynı zamanda antiseptik özelliği bulunur. Ağız yaralarından kurtulmanız için güçlü bir yöntemdir.

Malzemeler:
Bir yemek kaşığı kuru papatya
250 ml su

Hazırlanışı:
Öncelikle suyu ısıtın. Kaynamaya başladığı an altını kapatın ve içine papatyaları atın. Yaklaşık 5 dakika demlenmesini bekleyin. Çayı içmeden önce ılıdığından emin olun. Sıcak çay yaralı bölgeye daha fazla zarar verecektir.

Papaya

papaya

Aftların yanı sıra diş eti iltihabına da oldukça iyi gelmektedir. Bunun sebebi özellikle de papain gibi zehir etkisini gideren bileşenler içermesidir. İki dilim olgunlaşmış papayayı ezin ve aftlı bölgeye sürüp 15 dakika boyunca bekletin.

Kişniş suyu

kişniş

Papayadan sonra en iyi yöntemlerden biridir. Antiseptik özelliği bulunur, mantar yok edici ve iltihap giderici etkisi vardır. Ağrı giderici etkisi sayesinde o sancılı acı azalabilir.

Malzemeler:
15 gram kişniş yaprağı
500 ml su

İki malzemeyi de karıştırın. Yarım saat dinlendirdiğiniz kişniş suyu ile gargara yapabilirsiniz.

Hepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlarHepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlar
Nezle ve soğuk algınlığına en iyi gelen ilaçNezle ve soğuk algınlığına en iyi gelen ilaç
5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aftlara ne iyi gelir ağız yaralarına ne iyi gelir

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de yarışmacıdan jüriye büyük şok!

O Ses Türkiye'de yarışmacıdan jüriye büyük şok!

Songül Karlı'dan itiraf: Ayrılık bana çok yaradı

Songül Karlı'dan itiraf: Ayrılık bana çok yaradı

Kadınlarda bol bol zencefil erkelerde ise...

Kadınlarda bol bol zencefil erkelerde ise...

5 dakika içinde kötü nefes kokusunu yok edebilirsiniz

5 dakika içinde kötü nefes kokusunu yok edebilirsiniz

Salep nasıl yapılır? Evde salep tarifi! (Sahlep mi Salep mi)

Salep nasıl yapılır? Evde salep tarifi! (Sahlep mi Salep mi)

Omlet tarifleri: Sade, unlu, değişik kahvaltılık omlet tarifleri (Videolu anlatım)

Omlet tarifleri: Sade, unlu, değişik kahvaltılık omlet tarifleri (Videolu anlatım)

İlginizi Çekebilir

Afrodizyak etkisi gösteren 5 doğal kaynak

Afrodizyak etkisi gösteren 5 doğal kaynak

Karatay uyardı: Sadece tek bir meyve yeseniz bile...

Karatay uyardı: Sadece tek bir meyve yeseniz bile...

Evinizden eksik etmeyin! Vücuttaki tüm iltihabı söküyor

Evinizden eksik etmeyin! Vücuttaki tüm iltihabı söküyor

Bu besinlerin yedikçe boy uzattığı kanıtlandı

Bu besinlerin yedikçe boy uzattığı kanıtlandı

Bir yudumda bile şifa var! Hastalıklardan koruyor zayıflamaya yardımcı oluyor

Bir yudumda bile şifa var! Hastalıklardan koruyor zayıflamaya yardımcı oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütükte istiridye mantarı yetiştiriyor! Tüm Türkiye'ye 20 TL'ye satıyor

Kütükte istiridye mantarı yetiştiriyor! Tüm Türkiye'ye 20 TL'ye satıyor

Dolma yaparken erkek biber mi kullanılmalı yoksa dişi biber mi?

Dolma yaparken erkek biber mi kullanılmalı yoksa dişi biber mi?

Nezle ve soğuk algınlığına en iyi gelen ilaç

Nezle ve soğuk algınlığına en iyi gelen ilaç

5 dakika içinde kötü nefes kokusunu yok edebilirsiniz

5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!

Kadınlarda bol bol zencefil erkelerde ise...

Kadınlarda bol bol zencefil erkelerde ise...

Fatih'in, Kanuni'nin sofrasından restoran menüsüne

Fatih'in, Kanuni'nin sofrasından restoran menüsüne

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.