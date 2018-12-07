Acısı zordur: Aftları iyileştiren 5 ev yapımı çözüm

Hindistan cevizi sütü

Malzemeler:

1 su bardağı rendelenmiş hindistan cevizi (taze)

250 ml su

Hazırlanışı:

Rendelenmiş hindistan cevizini su ile karıştırın ve karışımı 30 dakika boyunca dinlendirin. Yarım saatin sonunda sütünüz hazır. Günde 3 kez yaralı bölgeye sürebilirsiniz.

Karbonat yöntemi

En klasik yöntemdir. Karbonatın yaralarla savaşan antiseptik özelliği bulunur. Bir çay kaşığı karbonatı az miktar su ile karıştırıp macun kıvamına getirin. İlgili bölgeye karbonat macununu sürün. Günde 2 kez tekrarlayın.

Gargara yapmayı da deneyebilirsiniz. Bu gargara diş eti, dil veya iç yanaklarda çıkan aftlara iyi gelecektir. Bir bardak suya 1 yemek kaşığı karbonat ekleyin. Bu su ile günde 3 defa gargara yapabilirsiniz.

Papatya çayı

Papatya çiçeğini iyi bir iltihap sökücüdür ve aynı zamanda antiseptik özelliği bulunur. Ağız yaralarından kurtulmanız için güçlü bir yöntemdir.

Malzemeler:

Bir yemek kaşığı kuru papatya

250 ml su

Hazırlanışı:

Öncelikle suyu ısıtın. Kaynamaya başladığı an altını kapatın ve içine papatyaları atın. Yaklaşık 5 dakika demlenmesini bekleyin. Çayı içmeden önce ılıdığından emin olun. Sıcak çay yaralı bölgeye daha fazla zarar verecektir.