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Acısına katlanacaklar için kırmızı kuru biberin 7 önemli şifası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.09.2018 11:23 | Son Güncelleme

Kırmızı biberin güzel tadının yanında sağlık açısından da pek çok yararı bulunmaktadır. En başta kırmızı biber mide öz suyunun salgılanmasında önemli rol oynamaktadır.Sindirim sisteminin düzgün şekilde işlevini yerine getirmesine yardımcı olur.Yine kırmızı biberin metabolizmanın gelişmesine katkısı bulunmaktadır ve vücudun içerisinde biriken gazların atılmasına da yardımcı olmaktadır. Acı biber pek çok hastalığa karşı şifa kaynağıdır.

Kırmızı biberin güzel tadının yanında sağlık açısından da pek çok yararı bulunmaktadır.En başta kırmızı biber mide öz suyunun salgılanmasında önemli rol oynamaktadır.Sindirim sisteminin düzgün şekilde işlevini yerine getirmesine yardımcı olur.Yine kırmızı biberin metabolizmanın gelişmesine katkısı bulunmaktadır ve vücudun içerisinde biriken gazların atılmasına da yardımcı olmaktadır. Acı biber pek çok hastalığa karşı şifa kaynağıdır.

Acısına katlanacaklar için kırmızı kuru biberin 7 önemli şifası

Kırmızı biberin güzel tadının yanında sağlık açısından da pek çok yararı bulunmaktadır.En başta kırmızı biber mide öz suyunun salgılanmasında önemli rol oynamaktadır.Sindirim sisteminin düzgün şekilde işlevini yerine getirmesine yardımcı olur.Yine kırmızı

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Gribe karşı vücudu korur

Gribe karşı vücudu korur
Acı biber vücudumuzun gerek duymuş olduğu beta karoten maddesini tek bir besinle karşılar ve günde en az bir tane biber tüketmek bile faydalı olacaktır.Acı biber C vitamini barındırması açısından oldukça zengindir ve bu sayede vücudun direncini arttırarak bizleri hastalıklara karşı korur.
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Ağrı azaltıcı etkisi vardır

Ağrı azaltıcı etkisi vardır
Acı biberin doğal maddesi Capsaicin ,ağzımıza aldığımız zaman ağzımızı yakar ve sinirlerin uyarılmasına yardımcı olur.Bu yakıcı uyarılma sayesinde sinirler yumuşar ve beynimizde endorfinin salgılanmasını sağlar.Buda ağrı kesici etki oluşturur ve vücuttaki ağrıları dindirir.
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Kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur

Kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur
Yapılan bazı araştırmalar sayesinde acı biber tüketen birinin trigliseritlerin düşmesine yardımcı olur ve bu sayede kötü kolesterolde azalmalar meydana gelir.
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Kalp krizine yakalanma riskini azaltır

Kalp krizine yakalanma riskini azaltır
Acı biber içeriğinde bol miktarda C vitamini, beta karoten ve antioksidan bulundurmaktadır.Bu sayede vücudumuz kansere yakalanma riskinden ve kalp krizine karşı korunur.
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Ülsere karşı korur

Ülsere karşı korur
Midede bulunan mikroplara karşı savaşır ve yok olmasına yardımcı olur.Mide rahatsızlığı ülsere yakalanma riskini azaltarak koruma sağlar.
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Zayıflamaya yardımcıdır

Zayıflamaya yardımcıdır
Özellikle diyet yapanlar, zayıflamak isteyenler için iyi bir besindir.Metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olmaktadır. Kabızlık sorununun da giderilmesine yardımcı olmaktadır.
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Sindirim sistemini destekler

Sindirim sistemini destekler
Sindirim salgısını arttırarak iştah açar ve sindirim sisteminin rahatlamasına yardımcı olur.
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