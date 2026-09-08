Acısını güneşte çıkarıyorlar! 2 gün seriliyor, işçiler üzerinde yürüyor

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde biber hasadı başladı. Toplanan biberler güneşe bırakılıp pul biber yapılıyor.

BİBERLER 2 GÜN GÜNEŞTE KALIYOR

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kırmızı biber hasadı başlarken işçilerin topladı biberler güneşe bırakılıyor. 2 gün güneşte kalan biberler daha sonra çuvallanarak fabrikalarda pul biber haline getiriliyor.

"PUL BİBER OLUYOR"

Çiftçi Kamber Yıldırım, "Burada şuan biberin parçalama işlemi oluyor. Biberler tarlada toplanarak burada güneşe bırakılıyor. Bu biberler burada işlenecek daha sonra pul biber olacak. Bu biberler 2 gün güneşte kalacak. Burada işçiler biberlerin üzerinde yürüyerek kurumasına yardımcı oluyor. İşlem bittikten sonra biberler çuvallanacak. Toplanan biberler fabrikalara götürülerek orada pul biber olacak" dedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır