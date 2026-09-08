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Doğada kendiliğinden yetişiyordu: 20 kilo topladılar, 2 milyon lira ceza yediler!

Tunceli’de dünyada doğal olarak yalnızca bölgede yetişen ve koruma altında bulunan endemik Tunceli dağ sarımsağını izinsiz topladıkları belirlenen 3 kişiye toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası uygulandı. Araçta ele geçirilen 20 kilogram dağ sarımsağı ise DKMP ekipleri tarafından yeniden doğal yaşam alanına dikildi.

Doğada kendiliğinden yetişiyordu: 20 kilo topladılar, 2 milyon lira ceza yediler!

Tunceli’nin doğal florasının önemli türlerinden biri olan ve bilimsel adı ‘Allium tuncelianum’ olan Tunceli dağ sarımsağı, özellikle Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Dağları ve çevresindeki yüksek rakımlı alanlarda yayılış gösteriyor.
Doğada kendiliğinden yetişiyordu: 20 kilo topladılar, 2 milyon lira ceza yediler! 1

Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’nda ‘zarar görebilir’ kategorisinde değerlendirilen türün doğal yaşam alanlarından kontrolsüz şekilde sökülmesinin, popülasyonunun azalmasına neden olabileceği belirtiliyor.

DKMP (Doğa Koruma ve Milli Parklar) ekipleri de endemik türlerin korunması amacıyla bölgede denetimlerini sürdürüyor.

Doğada kendiliğinden yetişiyordu: 20 kilo topladılar, 2 milyon lira ceza yediler! 2

20 KİLO DAĞ SARIMSAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Tunceli dağ sarımsağının izinsiz toplandığına ilişkin bir ihbar üzerine jandarma ve DKMP ekipleri, Ahpanos Vadisi’nde çalışma başlattı. Yapılan incelemede sarımsakları söken kişilerin kullandığı aracın plakası tespit edildi.

Araç, Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisindeki Karşılar Karakolu’nda durduruldu. Araçta yapılan aramada, çuval içerisinde 20 kilogram Tunceli dağ sarımsağı bulundu.

Doğada kendiliğinden yetişiyordu: 20 kilo topladılar, 2 milyon lira ceza yediler! 3

2 MİLYON 97 BİN 735 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Koruma altındaki bitkileri izinsiz söktükleri belirlenen 3 kişi hakkında işlem başlatılarak, ilgili mevzuat kapsamında toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası uygulandı.

Doğada kendiliğinden yetişiyordu: 20 kilo topladılar, 2 milyon lira ceza yediler! 4

Araçta ele geçirilen Tunceli dağ sarımsaklarına DKMP ekipleri tarafından el konuldu. Sökülen bitkilerin tamamen yok olmasının önüne geçilmesi ve yeniden doğal ortamlarına kazandırılması amacıyla sarımsaklar, ekipler tarafından doğal yaşam alanlarında yeniden toprakla buluşturuldu.

Doğada kendiliğinden yetişiyordu: 20 kilo topladılar, 2 milyon lira ceza yediler! 5
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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sarımsak Tunceli idari para cezası
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