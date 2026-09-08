Çabuk acıkanlar bu hatayı yapıyor! Diyetisyen açıkladı: Sıcak yiyin

Kilo kontrolü denildiğinde çoğu kişi kalori hesabına ve porsiyon miktarına odaklanıyor. Ancak yemeğin sıcaklığı da iştah ve tokluk hissi üzerinde etkili olabiliyor. Yemeğin yalnızca içeriğinin değil, tüketiliş şeklinin de önemli olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, "Kilo kontrolü yaparken çoğu zaman sadece ne yediğimize odaklanıyoruz. Oysa araştırmalar, yemeğin sıcaklığının da iştah üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor. Sıcak yiyecekler midemizde daha kontrollü bir şekilde sindirilir. Midenin hemen boşalmaması, yemeğin bağırsaklarda daha uzun süre kalmasını sağlar ve acıkma hissini geciktirir" dedi.

"SICAK ÇORBA VEYA YEMEK TATLI KRİZLERİNİ AZALTMAYA YARDIMCI OLUYOR"

Sıcak yemeklerin öğün sonrası atıştırma isteğini azaltabileceğini ifade eden Erden, "Sıcak yemek tüketildiğinde, vücudumuz beynimize, 'Doydum, artık yemeyi bırak' diyen doğal tokluk hormonlarını çok daha yüksek miktarda salgılar. Ayrıca yemek sonrası süreçte de tokluk süresini uzatır. Bu sayede tatlı krizlerini ve zamansız atıştırmaları engeller. Böylece kişi farkında olmadan daha az kalori tüketebilir" diye konuştu.

"TENCERE YEMEĞİ TOKLUK SİNYALİ VERİYOR"

Yemekteki yağ ile yemeğin sıcaklığı arasındaki uyumun iştah kontrolü üzerinde etkili olduğunu belirten Erden, "Sağlıklı yağlar içeren bir tencere yemeği veya çorba sıcak servis edildiğinde, vücudun tokluk sinyalleri artar. Soğuk ve hızlı yenen yiyecekler ise mideyi çabuk terk ettiği için kısa sürede tekrar acıkmamıza neden olur" ifadelerini kullandı.

Özellikle öğün atlayan veya ayaküstü beslenen kişilere önerilerde bulunan Erden, "Soğuk sandviçler ve paketli atıştırmalıklar yerine taze hazırlanmış sıcak çorbalar ve ev yemekleri tercih edilebilir. Ana öğünleri sıcak tüketmek, gün boyunca kontrolsüz atıştırma ihtiyacını azaltmaya destek olabilir" dedi.

"SICAK YEMEK TEK BAŞINA KİLO VERDİRMEZ"

Erden, sıcak yemek tüketmenin tek başına kilo vermeyi sağlamayacağına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sağlıklı kilo yönetimi için dengeli beslenme, porsiyon kontrolü ve düzenli fiziksel aktivite temel unsurlardır. Ancak yemeği acele etmeden, uygun sıcaklıkta ve keyifle tüketmek de iştah kontrolünü destekleyen basit ama etkili alışkanlıklardan biri olabilir."