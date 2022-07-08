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Aciz eş anlamlısı nedir? Acizin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

08.07.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe farklı medeniyetlerin, kültürlerin birleşimiyle zenginleşen bir dildir. Bu nedenle kelime sayısı ve anlamları bakımından oldukça zengindir. Türkçede birçok kelimenin eş anlamlısı vardır. Bu eş anlamlı kelimelerin tespiti için yapılan çalışmalar devam etmektedir. Aciz kelimesi de eş anlamlısı olan kelimeler arasındadır. Aciz eş anlamlısı nedir?

Aciz eş anlamlısı nedir? Acizin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

İçindekiler

  • Aciz kelimesinin eş anlamı
  • Acizin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçede bulunan eş anlamlı kelimeler her zaman aynı anlamı taşımayabilir. Bu nedenle bazen yakın anlam taşıyan sözcükler kelimelerin eş anlamlıları olarak kabul edilir. Eş anlamlı kelimeler, birden fazla alanda birden fazla anlam için kullanılabilir. Aciz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük de farklı alanlarda kullanılabilmektedir.

Türk Dil Kurumu, aciz kelimesini gücü işe yetmeyen kişinin durumu olarak açıklamıştır. Hukuk dilinde ise aciz kelimesi ödeme güçsüzlüğü anlamında kullanılır. Hukuka göre aciz olan, bir karar sonucunda yapması gereken ödemeyi yapmaya gücü olmayan kişidir.

Aciz kelimesi Arapça kökenlidir. Acz eden, güçsüz, düşkün kelimelerinden alıntıdır. Aciziyet belirtir. Aciz olma durumunun karşılığı kabul edilir.

Acizin eş anlamlısı olan kelimeler; beceriksizlik, beceriksiz, güçsüzlük, işe yaramaz, zavallı, zayıf gibi sözcükler kabul edilir. Türk Dil Kurumu'na göre aciz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler, gücü işe yetmeyen bireyin durumu, işe yaramayan kişi gibi anlamlar taşır.

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Aciz kelimesinin eş anlamı

Günlük hayatta sıkça karşılaşılan acizin eş anlamlıları ile örnek cümleler kurarak kelimenin anlamını pekiştirmek mümkündür. Acizin eş anlamlısı olan kelimeler cümle içinde kullanılarak hangi ifadeyi karşıladığı anlaşılabilir.

Acizin eş anlamlıları, aciz kelimesi yerine kullanıldığında anlamın değişmediği görülür. Örneğin; "Bir işe gücü yetmez." dendiğinde bu kişinin aciz olduğu anlatılmak istenmektedir. Bu nedenle anlam bütünlüğünü bozmadan kelime tekrarına gitmek istemeyenler aciz eş anlamlısı kelimeler ile cümlelerini oluşturabilir.

Bir işi ya da bir ödemeyi yaparken buna gücü yetmeyen kişi acizdir. Bu kişi aciz kelimesinin eş anlamı olan gücü yetmeyen, yetersiz anlamına gelen kelimelerden biri ile de anlatılabilir. Bir işi beceremeyen kişi için kullanılan beceriksiz kelimesi de aciz kelimesinin eş anlamıdır.

Aciz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler ve bu kelimeye yakın başka kelimeler de vardır. Acizane, acizlik kelimeleri de işine düşülen yetersizlik durumunun karşılığı olarak kullanılabilir. Bunlar dışında zavallı ve miskin sözcükleri de acizin eş anlamlısı kabul edilen kelimeler arasında yer alır.

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Acizin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Aciz eş anlamlısı olan kelimeler örnek içinde şu şekilde kullanılabilir:

"Müvekkilimin bu borcu ödemeye gücü yoktur."
"O kadar beceriksiz ki yumurta bile kıramaz."
"Çocuklarına bakamayacak kadar zavallı bir adamdır."


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