Acun Ilıcalı 4'ncü kez evleniyor! Ayça Çağla Altunkaya düğün hazırlıklarına başladı

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı dördüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

2018 yılında kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı ile tek celsede boşanan ünlü televizyoncu bu ayrılığın ardından Ayça Çağla Altunkaya ile birliktelik yaşamaya başlamıştı.

Kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile uzun zamandır aşk yaşayan Acun Ilıcalı'nın Altunkaya'ya geçtiğimiz yıl evlilik teklifi ettiği ortaya çıkmıştı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Evlilik için Survivor finalini beklediği iddia edilen Acun Ilıcalı'nın düğün hazırlıklarına başladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ünlü çiftin düğün için Muğla’daki bir otelin tüm odalarını kapattığı konuşulmaya başladı.

3 KEZ ‘EVET’ DEDİ

Acun Ilıcalı, ilk evliliğini Seda Başbuğ ile yaptı ve Banu Ilıcalı adından bir kızı oldu. Ilıcalı’nın ikinci evliliği Zeynep Yılmaz’laydı ve Leyla ile Yasemin dünyaya geldi.

Acun Ilıcalı son olarak 2017’de Şeyma Subaşı ile nikâh masasına oturduktan bir yıl sonra boşandı. İkilinin Melisa adında bir kızı bulunuyor.