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Acun Ilıcalı bombayı patlattı MasterChef yarışmacısı Survivor 2019'da

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 27.12.2018 09:19 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, merakla beklenen Survivor 2019 kadrosunu tek tek açıklıyor. Ilıcalı son olarak MasterChef'in en genç yarışmacısını Survivor 2019 kadrosuna aldı. Survivor 2019'da yarışacak olan 19 yaşındaki MasterChef yarışmacısı kim?

Acun Ilıcalı bombayı patlattı MasterChef yarışmacısı Survivor 2019'da

Acun Ilıcalı Survivor 2019 için son bombasını patlattı. MasterChef yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken isim Acun ılıcalı tarafından Survivor 2019 kadrosuna dahil edildi. Acun Ilıcalı o ismi resmen açıklamadı ancak sosyal medya hesabından MasterChef yarışmacısının Survivor amblemi önündeki fotoğrafını paylaşarak sinyali vermiş oldu? MasterChef'ten Survivor 2019'a transfer olan o isim kim?

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Acun ılıcalı Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden Survivor 2019'da yarışacak bir ismi daha açıkladı. O isim MasterChef yarışmacılarından Murat Kanık oldu...

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Acun Ilıcalı, MasterChef Murat Kanık'ın Survivor amblemi önündeki fotoğrafını paylaştı. Kanık, büyük ihtimalle 2019 Survivor'da yarışmacı olarak yer alacak.

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MasterChef yarışmasıyla kendini gösteren Hakan Kanık mutfak komisi olarak çalışıyor ve 19 yaşında...

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Murat Kanık'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlardaki kaslı vücudu dikkat çekiyor...

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MasterChef yarışması devam ederken, papağanına işkence yaptığı için akıl hastanesine yatırılan MastefChef Murat'ın Survivor'a gideceği iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ACUN ILICALI masterchef Survivor 2019 Murat Kanık

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