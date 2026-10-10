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Sevdiği yiyeceklerden vazgeçmeden 45 kilo verdi! Her hafta uyguladığı 3 yöntemi açıkladı

Hayatı boyunca kilosuyla mücadele eden Benji Xavier, lise yıllarında yaklaşık 45 kilo verdi ancak uyguladığı katı diyeti bıraktıktan sonra verdiği kiloları geri aldı. 2021 yılında yeniden kilo vermeye karar veren Xavier, bu kez farklı bir yol izledi. Sevdiği yiyecekleri hayatından çıkarmadan uyguladığı 3 yöntemle yeniden 45 kilo veren Xavier, ulaştığı kiloyu korumayı da başardı.

Sevdiği yiyeceklerden vazgeçmeden 45 kilo verdi! Her hafta uyguladığı 3 yöntemi açıkladı
Gökçen Kökden

Kilo vermek için pek çok farklı yöntem uygulanıyor. Benji Xavier ise en sık başvurulan yöntemlerden biri olan katı diyetleri tercih ederek lise yıllarında yaklaşık 45 kilo verdi. Ancak sürdürülebilir olmayan bu beslenme düzenini bıraktığında verdiği kiloları geri aldı. Yaşadığı bu döngüye son vermek isteyen Xavier, ikinci kez kilo vermeye karar verdiğinde bu kez farklı bir yol izledi.

En sevdiği yemeklerin daha hafif versiyonlarını evde hazırlamaya başlayan Xavier, kalorisi yüksek yiyecekleri ise tamamen bırakmak yerine ölçülü tüketti. Aynı dönemde spor salonuna yazılarak kardiyo ve ağırlık antrenmanlarına başladı.
Bu yöntemle bir yıldan biraz uzun sürede yaklaşık 45 kilo veren Xavier, verdiği kiloları yaklaşık iki yıl boyunca korumayı da başardı.

Xavier, yaklaşık 45 kilo vermesine yardımcı olduğunu söylediği üç yöntemi paylaştı.

1. HAFTALIK YEMEKLERİNİ ÖNCEDEN HAZIRLADI

Sevdiği yiyeceklerden vazgeçmeden 45 kilo verdi! Her hafta uyguladığı 3 yöntemi açıkladı 1

Xavier'ın ilk yöntemi yemek planlaması yapmak oldu. Geçmişte acıktığında ve yemek hazırlayacak zamanı olmadığında sıklıkla fast food tercih ettiğini anlatan Xavier, kilo verme sürecinde bu alışkanlığını değiştirdi. Her cumartesi market alışverişini yapan Xavier, pazar gününü ise hafta boyunca tüketeceği yemekleri hazırlamaya ayırdı. Böylece yoğun olduğu zamanlarda hızlı ve yüksek kalorili seçeneklere yönelmek yerine önceden hazırladığı yemekleri tüketebildi.

2. AZ YEMEK YERİNE PORSİYONU BÜYÜK, KALORİSİ DAHA DÜŞÜK YİYECEKLERİ SEÇTİ

Sevdiği yiyeceklerden vazgeçmeden 45 kilo verdi! Her hafta uyguladığı 3 yöntemi açıkladı 2

Kilo vermek için tüketilenden daha fazla enerji harcanması, yani kalori açığı oluşturulması gerekiyor. Ancak Xavier bunu çok küçük porsiyonlarla beslenerek yapmak istemedi.

Yemek yemeyi sevdiği için kalorisi görece düşük yiyeceklerden daha büyük porsiyonlar tüketmeyi tercih etti. “Hacimsel beslenme” olarak bilinen bu yaklaşımda amaç, daha düşük kalori karşılığında daha fazla miktarda yiyecek tüketebilmek.
Örneğin atıştırmak istediğinde patlamış mısır gibi seçeneklere yöneldi. Çok sevdiği dondurmadan da tamamen vazgeçmedi; bunun yerine daha düşük kalorili alternatiflerini tercih etti.

Ancak yalnızca bir yiyeceğin düşük kalorili olması onun besleyici olduğu anlamına gelmiyor. Beslenme uzmanları genel olarak lif, protein, vitamin ve mineral açısından zengin besinlere ağırlık verilmesini ilave şeker, doymuş yağ ve sodyumun ise sınırlandırılmasını öneriyor.

3. KALORİLERİNİ İÇMEK YERİNE YEMEYİ TERCİH ETTİ

Sevdiği yiyeceklerden vazgeçmeden 45 kilo verdi! Her hafta uyguladığı 3 yöntemi açıkladı 3

Xavier'ın üçüncü kuralı ise içeceklerden aldığı kaloriyi mümkün olduğunca azaltmak oldu. Şekerli gazlı içecekler gibi ürünler, doyuruculukları düşük olmasına rağmen günlük kalori alımını önemli ölçüde artırabiliyor. Kaynakta verilen örneğe göre yaklaşık 591 mililitrelik bir kola 240 kalori içeriyor.

Xavier bu tür içecekleri hayatından tamamen çıkarmadığını ancak genel olarak kalorilerini içeceklerden almak yerine sevdiği yemeklere “yer bırakmayı” tercih ettiğini söyledi.

Xavier'ın deneyimi kişisel bir kilo verme hikayesi ve aynı yöntemin herkeste aynı sonucu vereceği anlamına gelmiyor. Kilo verme hızı ve uygun kalori miktarı kişiden kişiye değişebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
diyet zayıflama
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