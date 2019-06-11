Eser Yenenler ve Berfu Yıldız, Kilyos'ta düzenlenen düğünle evlenmişti. Acun Ilıcalı, hamile olan geline taktığı 10 bin euro değerindeki saatle gündeme gelmişti.

Acun llıcalı, ünlü çiftle birlikte düğünde çekilen bir kareyi Instagram hesabından paylaştı. Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'a mutluluklar dileyen Ilıcalı paylaşımında, "İyilik dolu kalbinle mutluluğu çok hak ediyorsun. Ömür boyu mutlu olmanızı diliyorum. Küçük Eserler dolaşsın artık etrafımızda :) " notunu yazdı.





