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Acun Ilıcalı'dan canlı yayında Survivor talebi 'Beni de yarışmaya al Acun'

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.05.2018 20:29 | Son Güncelleme

Sunucu Saba Tümer, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama programına katılan Acun Ilıcalı'yı arayarak "Ben de Survivor'a gelmek istiyorum" dedi.

Acun Ilıcalı'dan canlı yayında Survivor talebi 'Beni de yarışmaya al Acun'

Acun Ilıcalı Survivor hakkındaki sorulara yanıt vermek için Survivor Panorama programına katıldı. Sohbet etmek için Acun Ilıcalı'yı arayan Saba Tümer, canlı yayında olduğunu öğrenince kendisine Acun Ilıcalı'dan özel parkur yapmasını talep etti.

"HAREKETLERİ YAPAMAYACAĞIMA EMİNİM"
"Survivor sevenlerine bir şey söylemek ister misin?" sorusuna cevap veren Saba Tümer, "Sevgilerimi gönderiyorum. Ben de gelmek istiyorum ama seyirci olarak. Oradaki hareketleri yapamayacağıma eminim" diyerek herkesi güldürdü.

"YARIŞTIRMAYI DÜŞÜNDÜM"
Saba Tümer'in yarışmadaki hareketleri yapamayacağı sözlerinin üzerine konuşan Acun Ilıcalı, "Saba ve onun gibileri birleşme partisinde bir araya getirerek yarıştırmayı düşündüm" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı saba tümer survivor 2018

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kıyamet kopuyor bu adam keyfine bakıyor ha bir de adalar madalar ülkeden uzak kafa rahat miss gibi hava deniz yarışmacılar aç kendisi tok ohh:)
hakan ural neden susmuyor acaba
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