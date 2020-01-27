Acun Ilıcalı'dan duygulandıran konuşma! Yardım programını Atatürk'ün sözüyle bitirdi

TV8 ekranlarında 26 Ocak Pazar akşamı canlı olarak yayınlanan yardım kampanyasında Elazığ için 51 milyon TL'den fazla para toplandı. Milyonlarca insan sms ve telefon bağışlarıyla kampanyaya destek vererek adeta tek yürek oldu. Program sonunda ise Ilıcalı duygulandıran bir konuşma yaptı.

"CEM YILMAZ'IN YARDIMLARINI BEN BİLİYORUM"

Sosyal medyada eleştirilen Cem Yılmaz'ın yardımlarını açıklamak istemediğini söyleyen Ilıcalı, "Sakin ve normal bir günde sosyal medyaya girseniz, bir şekilde herkesin birbirine girdiğini görüyorsunuz. Bir çok insanın da karalandığını görüyorsunuz. Bugün de Cem Yılmaz karalanıyor bir şekilde. Cem Yılmaz'ın yaptığı yardımları ben biliyorum. Söylemek istemiyor. Ama bugün onu hedefe koymuşuz, yarın başkası oluyor. Bu bizim kötü huyumuz" dedi.

"HAYALİMDEKİ TÜRKİYE..."

Türk milleti olarak acılarda dünyada örneği olmayan bir şekilde kenetlendiğinin altını çizen Ilıcalı, normal zamanlarda da birbirini anlayan ve birlik olan bir Türkiye'yi hayal ettiğini söyledi.

Acun Ilıcalı programın kapanışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: