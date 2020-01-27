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Acun Ilıcalı'dan duygulandıran konuşma! Yardım programını Atatürk'ün sözüyle bitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 02:18 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, Elazığ depreminden etkilenen vatandaşlar için TV8 ekranlarında yardım kampanyası yaptı. Rekor katılımın olduğu kampanya sonunda ise Ilıcalı yaptığı konuşmayla izleyenleri duygulandırdı. Ilıcalı, Cem Yılmaz'ın ise yaptığı yardımları açıklamak istemediğini de söyledi. Hayalindeki Türkiye'yi anlatan Acun Ilıcalı, canlı yayını ise Atatürk'ün "Ne mutlu Türküm diyene" sözüyle bitirdi.

TV8 ekranlarında 26 Ocak Pazar akşamı canlı olarak yayınlanan yardım kampanyasında Elazığ için 51 milyon TL'den fazla para toplandı. Milyonlarca insan sms ve telefon bağışlarıyla kampanyaya destek vererek adeta tek yürek oldu. Program sonunda ise Ilıcalı duygulandıran bir konuşma yaptı.

"CEM YILMAZ'IN YARDIMLARINI BEN BİLİYORUM"

Sosyal medyada eleştirilen Cem Yılmaz'ın yardımlarını açıklamak istemediğini söyleyen Ilıcalı, "Sakin ve normal bir günde sosyal medyaya girseniz, bir şekilde herkesin birbirine girdiğini görüyorsunuz. Bir çok insanın da karalandığını görüyorsunuz. Bugün de Cem Yılmaz karalanıyor bir şekilde. Cem Yılmaz'ın yaptığı yardımları ben biliyorum. Söylemek istemiyor. Ama bugün onu hedefe koymuşuz, yarın başkası oluyor. Bu bizim kötü huyumuz" dedi.

"HAYALİMDEKİ TÜRKİYE..."

Türk milleti olarak acılarda dünyada örneği olmayan bir şekilde kenetlendiğinin altını çizen Ilıcalı, normal zamanlarda da birbirini anlayan ve birlik olan bir Türkiye'yi hayal ettiğini söyledi.

Acun Ilıcalı programın kapanışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Çok enterasan bir milletiz, değişik bir ülkeyiz. Dünyada bir milletin tarihinde 2 defa olacak olaylar, biz de yılda iki defa oluyor. Bombalar, depremler, maden kazaları. O kadar çok acı yaşadık ki, Son 10 yılı sadece düşünsem, yaşadığımız maden kazaları, depremler, bombalar. Acılarımızı hep sardık, birlik olduk, birbirimize destek olduk. Milletimiz dünyanın en güçlü milleti. Bu kadar olayı, sağlam bir şekilde atlatıp, bunların üstesinden gelebilmek çok zor şeyler. Acımız olunca, başımıza kötü bir şey gelince akıl almaz bir şekilde kenetleniyoruz. Acılarda kenetlenmek çok değerli. Bunun gururunu yaşıyoruz. Acı olunca o düşünce bu düşünce ortadan kalkıyor. Keşke bu acıları yaşamasak ama hep bir olsak. Kötü günler dışında da keşke bir olabilsek ve birbirimizi anlayabilsek. Farklı düşünsek ayrı düşünsek ama birbirimizi anlayabilsek. Benim hayalimdeki Türkiye bu acı olmadan da bir olabilmiş bir Türkiye. Başka düşünen, birbirinden farklı olan ama birbirini düşünen Türkiye. Bu bizim için bir ders olsun ve bugün gösterdiğimiz birlikteliği başka zamanlarda da gösterelim"

Acun Ilıcalı, 5 saatten uzun süren canlı yayını ise Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ne mutlu Türküm diyene" sözüyle bitirdi.


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