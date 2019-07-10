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Acun Ilıcalı'dan Emre ve Arda sözleri

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SPOR  | 10.07.2019 20:41 | Son Güncelleme

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, bugün Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu 'Sabah Sohbeti' programının konuğuydu. Ilıcalı, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunurken Arda Turan ile ilgili son günlerde yapılan eleştirilere yanıt verdi. Acun Ilıcalı, ' Arda'ya laf edenlere şunu sorarım Barselona'da kaç Türk futbolcu ilk 11'e çıktı?' dedi.

Acun Ilıcalı'dan Emre ve Arda sözleri

Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu 'Sabah Sohbeti' programının konuğu olan başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, program sırasında oldukça önemli açıkamalar yaptı. Futbola olan düşkünlüğü ve bir çok futbolcuyla olan yakın arkadaşlığıyla da bilinen Ilıcalı, Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile ilgili konuştu.

'BARSELONA'DA KAÇ TÜRK FUTBOLCU İLK 11 ÇIKTI?'

Arda Turan'ın yaşadığı sakatlıklardan etkilendiğini söyleyen Acun Ilıcalı, 'Arda sağlık problemlerinden ötürü futboldan uzak kaldığı dönemde sorunlar yaşadı. Bu kadar futbol aşığı bir insan sakatlık falan derken kötü bir sezon geçirdi. Ama yarın kalkar 2 gol atar bunların hepsi unutulur. Arda'ya laf edenlere şunu sorarım Barselona'da kaç Türk futbolcu ilk 11'e çıktı?' sözlerini kullandı.

'EMRE BELÖZOĞLU BENİM İÇİN GURUR KAYNAĞI'

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye geri dönüşü ile ilgili de konuşan Acun Ilıcalı, 'Emre’nin Fenerbahçe’ye dönmesinden dolayı çok mutluyum. Ben Emre ile ilgili şunun gururunu yaşıyorum; Çok yakın bir dostumun şu anda futbolda bu yaşta bu performansla devam edip Milli Takım kaptanı olması, Fenerbahçe kaptanı olması benim için gurur kaynağı. Çünkü tüm bu 20 yılını benle geçirdi, 20 yıl boyunca hep beraberdik. Bu mutlulukların hepsini beraber yaşadım, bana her sene o mutlulukları yaşattı. Ben yapı itibariyle arkadaşımın başarısını kendi başarımmış gibi gören biriyim. Ben Arda’nın sekiz Şampiyonlar Ligi maçına da gittim, lig maçlarına gittim. Arda her iyi oynadığında kendim iyi oynamış gibi sevindim. Emre’nin de kariyerinde Başakşehir de dâhil olmak üzere bütün başarılarını kendi başarım gibi hissettim' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ACUN ILICALI arda turan

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