Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran Mesut Özil paylaşımı

Mesut Özil ve Amine Gülşe, nikahtan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve aileleri ile birlikte poz verdi.

WinWin programlarıyla Sarı Lacivertli ekibe büyük destek veren, reklam geliri olarak 1,5 milyon TL'lik katkı sağlayan ve 1907 forma ile birlikte kulübe toplamda 2 milyon TL bağışlayan Acun Ilıcalı'nın düğünün ardından yaptığı paylaşım ise Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.