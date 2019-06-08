Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran Mesut Özil paylaşımı

İngiltere’nin Arsenal takımında forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe ile dün akşam Beşiktaş Four Seasons’ta evlendi.
Sosyal medya bu olayı konuşuyor
Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yaptı.
Nikahı İstanbul Valisi ve İBB Başkanı Vekili Ali Yerlikaya kıydı.
300 kişinin katıldığı düğünde Mesut Özil’in damatlık tercihi Alessandro Martarana marka olurken, Amine Gülşe, Berta marka gelinlik giydi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah sonrası evlilik cüzdanını Amine Gülşe’ye teslim etti.
Mesut Özil ve Amine Gülşe, nikahtan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve aileleri ile birlikte poz verdi.
WinWin programlarıyla Sarı Lacivertli ekibe büyük destek veren, reklam geliri olarak 1,5 milyon TL'lik katkı sağlayan ve 1907 forma ile birlikte kulübe toplamda 2 milyon TL bağışlayan Acun Ilıcalı'nın düğünün ardından yaptığı paylaşım ise Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.
Ilıcalı'nın düğün fotoğrafının altına yazdığı ''İkinize de ömür boyu mutluluklar diliyorum. İnşallah bu sene vatan hasretin sona erer'' yorumu sonrası, Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ilıcalı'nın bu paylaşımı, "Mesut Özil Fenerbahçe'ye mi geliyor?" sorusunu akıllara getirdi.
Okuyucu Yorumları 1 yorum