Acun Ilıcalı'dan Hasan Can Kaya itirafı! "Seyrettim baktım 'Bu ne?' dedim"

Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’un bu haftaki konuğu ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı oldu. Acun Ilıcalı, hakkında tüm merak edilenleri tv100’de açıkladı ve Işık'ın sorularına yanıt verdi.

"ZOR BİR 20 GÜN GEÇİRDİM"

İstanbul'da motosiklet kullanırken, ters yönden gelen bir araç ile çarpışan ve kolunu kıran Acun Ilıcalı, yaşadığı zorlu süreci anlatarak, "Ameliyat 3 saat sürmüş, vidalı bir parça yerleştirdiler açıkçası ağır bir ameliyattı. Sağ elimi kullanamadım, zor bir 20 gün geçirdim. Vatandaşımızın bana olan geçmiş olsun dilekleri, sevildiğini hissetmek çok güzel bir şey, hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

"ECELİN NE ZAMAN BULACAĞI BELLİ OLMUYOR"

"Motosiklete bakış açım babam, hayatımda gördüğüm en güvenli sürücüydü. Bu ecelin insanı ne zaman bulacağı hiç belli olmuyor. Ağır bir kaza geçirdim ama elim tuttuğu anda motosiklete bineceğim."

"EXXEN'İ BÜYÜK RİSKLERLE KURDUM"

Platformu Exxen hakkında genel bir değerlendirme yapan Acun Ilıcalı, Exxen ile hedeflerini anlattı. Hasan Can Kaya ile 3-0 önce başladığını belirten Acun Ilıcalı, “Allah nasip etti diyelim. TV8’i alırken de büyük risk almıştım, Exxen’i kurarken de büyük risklerle kurdum. Baktığımız zaman bunlar büyük riskler. Yine kendimize göre bir maceraya girdik. Bugün dünyaca ünlü bir şirketin Türkiye’ye girmesiyle bizim platform kurmamız aynı şey değil. Ortaya bir hayal devamında da başarı hikayesi çıktı" ifadelerini kullandı.

"HASAN CAN'I İZLEDİM 'BU NE?' DEDİM"

Hasan Can Kaya ile tanışma hikayesini anlatan Acun Ilıcalı, "Hasan Can’ı seyrettim baktım ‘Bu ne?’ dedim. Hasan Can o sırada gösteriye gidiyormuş ben de o sırada Göcek’teyim ‘Uçağı yolluyorum, bana 1 saatini ayırır mısın?’ dedim ekibiyle havaalanına geldiler 15. dakikada konu bağlanmıştı. Açıkçası Hasan Can Kaya ile 3-0 önde başladım. Hasan Can Kaya, on milyonda bir bulunabilecek yeteneklerden biri. Olağanüstü bir yeteneği var" dedi.



"GİBİ EKİBİ DE..."

"Hasan Can Kaya, platformu aldı yukarı taşıdı. Aslında o yangının içerisinde sağ olsun Gibi ekibi de o dönemde bizi tercih etti. Allah bana böyle iki insanı verdi çok mutluyum. O da aynı şekilde ilk günkü tanıştığımız nezaketi aynı şekilde devam ediyor. Güvenilir insanlarla yola çıkmak; paranın maddiyatın işleri değiştirmemesi… Feyyaz’ın aldığı teklifi söylesem öyle bir teklif yani delirmiş bir teklif…"

"İNSANLARIN ÖNÜNDE PARA KAZANDIM"

TV8’i satın alma sürecindeki iddialara yanıt veren Acun Ilıcalı, “İnsanların gözünün önünde para kazandım. Düz mantık yap. Yüz bölüm yapıyorum hepsi birinci. Show TV’de 130-140 bölüm yapıyorum hepsi birinci. Bu programlardan yapımcı olarak düşün para kazanmayacağız mı? Bu paraların nasıl geldiği belli değil mi? Ben bütün kazandığım parayla gittim kanal satın aldım. Hangi manyak gidip bütün parasıyla kanal alır? Bu yüzden insanların aklı almıyor. Show TV 400 milyon dolara satıldı. Star’ın satışı 360 milyon dolar. Ben kanalı 70 milyona kanal aldım. Sonra o kanal birinci oldu. Söylemesi ayıp dört ay sonra birinci oldu” ifadelerini kullandı.