Mahsun Kırmızıgül Edip Akbayram'ın cenazesine katılamadı! Sebebini anlattı

Edip Akbayram, zatürre sonrası geçirdiği iç kanama sebebiyle 4 Ocak'ta hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

Edip Akbayram, Cemal Reşit Rey'de düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Akbayram'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ünlü isimlerin akın ettiği cenaze törenine Mahsun Kırmızıgül gelmedi. Akbayram'ın cenazesine katılamayan Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından usta sanatçının fotoğrafını yayınlayarak, törene katılamama sebebini açıkladı.

Kırmızıgül, "Önceden planlanmış bir dalış için Hint Okyanusu’nun ortasındayım ve ne yazık ki buradan uluslararası havalimanına ulaşmak için uçak bulamadım. Cenazeye yetişebilmek için her yolu denedim ama maalesef sonuç alamadım." dedi.

Mahsun Kırmızıgül paylaşımına şu sözlerle devam etti: "Edip Akbayram Ustam, çok sevdiğim ve değer verdiğim abimin son yolculuğunda yanında olamamak tarifsiz bir acı. Orada olamasam da kalbim, dualarım ve tüm ruhum onunla olacak. Böyle bir günde son kez vedalaşamamak yüreğimi dağlıyor. Ama biliyorum ki gerçek veda mesafelerle değil, kalpten kalbe olur.

Canım Edip abim… Müziğe başlama sebebim, ilham kaynağım… Seni her zaman hayatımın sonuna kadar sevgiyle, saygıyla anacağım. Mekânın cennet olsun, ruhun huzur bulsun. Bana kattıkların için sana minnettarım…"