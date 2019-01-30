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Acun Ilıcalı'dan kızı Banu için duygusal doğum günü paylaşımı

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 30.01.2019 02:51 | Son Güncelleme

Survivor 2019'un çekimleri için Dominik'e giden televizyoncu Acun Ilıcalı, yolculuk öncesi büyük kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal mesaj ile kutladı.

Acun Ilıcalı'dan kızı Banu için duygusal doğum günü paylaşımı

Acun Ilıcalı Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışması için Dominik'e gitti. 2 Şubat'ta TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Survivor öncesinde en büyük kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü kutlayan Acun Ilıcalı duygusal bir paylaşım yaptı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Ilıcalı, yolculuk öncesinde en büyük kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü de kutlamayı ihmal etmedi. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf da yayınlayan Ilıcalı, paylaşımına "Güzel kızım doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum, ilk ismin ne kadar özel olduğunu gösteriyor İlknur Banu'm" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
ACUN ILICALI banu ılıcalı

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