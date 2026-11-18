Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto VI'nın (GTA 6) çıkışına saatler kala Türkçe dil desteği konusu gündemde.
GTA 6'nın 19 Kasım 2026'da çıkacak sürümü için resmi Türkçe altyazı desteği açıklanmadı.
Rockstar Games, oyunun mağaza sayfasında desteklenen dilleri yayımladı. Ancak bu listede Türkçe yer almıyor.
PlayStation'ın resmi destek sayfasında da GTA 6'nın ses ve metin dilleri ayrı ayrı gösteriliyor. Söz konusu tabloda Türkçe metin desteği bulunmuyor.
Dolayısıyla mevcut resmi bilgilere göre GTA 6'nın çıkış sürümünde Türkçe altyazı ve Türkçe arayüz seçeneği sunulmayacak.
GTA 6'da Türkçe dublaj desteği de bulunmuyor.
PlayStation'ın resmi GTA 6 destek sayfasında seslendirme desteği yalnızca İngilizce olarak gösteriliyor.
Diğer diller ise metin seçenekleri kapsamında listeleniyor.
Rockstar Games'in resmi mağazasında GTA 6 için açıklanan 13 dil şöyle:
Rockstar Games'in bu listesinde Türkçe bulunmuyor.
GTA 6, ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için çıkacak.
PlayStation'ın resmi destek sayfasında Türkçe metin veya seslendirme seçeneği listelenmiyor.
Xbox Türkiye mağazasında ise GTA 6 için 13 desteklenen dil bulunduğu belirtiliyor.
Rockstar Games'in yayımladığı resmi bilgilerde GTA 6'ya ilerleyen dönemde Türkçe altyazı veya arayüz desteği ekleneceğine ilişkin doğrulanmış bir duyuru bulunmuyor.
Bu yüzden oyuna sonradan Türkçe dil desteği gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.
GTA 6, 19 Kasım 2026'da yerel saatle gece yarısı erişime açılacak.
Buna göre Türkiye'de PlayStation 5 kullanıcıları için açıklanan çıkış saati 19 Kasım Perşembe günü 00.00.
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