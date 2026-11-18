Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto VI'nın (GTA 6) çıkışına saatler kala Türkçe dil desteği konusu gündemde.

GTA 6 TÜRKÇE Mİ, TÜRKÇE ALTYAZI VAR MI?

GTA 6'nın 19 Kasım 2026'da çıkacak sürümü için resmi Türkçe altyazı desteği açıklanmadı.

Rockstar Games, oyunun mağaza sayfasında desteklenen dilleri yayımladı. Ancak bu listede Türkçe yer almıyor.

PlayStation'ın resmi destek sayfasında da GTA 6'nın ses ve metin dilleri ayrı ayrı gösteriliyor. Söz konusu tabloda Türkçe metin desteği bulunmuyor.

Dolayısıyla mevcut resmi bilgilere göre GTA 6'nın çıkış sürümünde Türkçe altyazı ve Türkçe arayüz seçeneği sunulmayacak.

GTA 6 TÜRKÇE DUBLAJ VAR MI?

GTA 6'da Türkçe dublaj desteği de bulunmuyor.

PlayStation'ın resmi GTA 6 destek sayfasında seslendirme desteği yalnızca İngilizce olarak gösteriliyor.

Diğer diller ise metin seçenekleri kapsamında listeleniyor.

GTA 6 HANGİ DİLLERİ DESTEKLİYOR?

Rockstar Games'in resmi mağazasında GTA 6 için açıklanan 13 dil şöyle:

İngilizce

Fransızca

İtalyanca

Almanca

Rusça

Japonca

Lehçe

Korece

Basitleştirilmiş Çince

Geleneksel Çince

İspanyolca (Meksika)

İspanyolca (İspanya)

Portekizce (Brezilya)

Rockstar Games'in bu listesinde Türkçe bulunmuyor.

GTA 6 PS5 VE XBOX'TA TÜRKÇE OLACAK MI?

GTA 6, ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için çıkacak.

PlayStation'ın resmi destek sayfasında Türkçe metin veya seslendirme seçeneği listelenmiyor.

Xbox Türkiye mağazasında ise GTA 6 için 13 desteklenen dil bulunduğu belirtiliyor.

GTA 6'YA SONRADAN TÜRKÇE ALTYAZI GELECEK Mİ?

Rockstar Games'in yayımladığı resmi bilgilerde GTA 6'ya ilerleyen dönemde Türkçe altyazı veya arayüz desteği ekleneceğine ilişkin doğrulanmış bir duyuru bulunmuyor.

Bu yüzden oyuna sonradan Türkçe dil desteği gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6, 19 Kasım 2026'da yerel saatle gece yarısı erişime açılacak.

Buna göre Türkiye'de PlayStation 5 kullanıcıları için açıklanan çıkış saati 19 Kasım Perşembe günü 00.00.