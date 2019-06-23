Mynet Trend

Acun Ilıcalı'dan seçim açıklaması: Fazla gerilim var...

zeynep.ok zeynep.ok
TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.06.2019 14:37 | Son Güncelleme

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için ünlü isimler de sandık başına gitti. Oyunu kullanan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı oy kullandıktan sonra "Gönlümden en çok ne geçiyor diyorsanız ülkemizdeki gerilimin bitmesini istiyorum" dedi.

Acun Ilıcalı'dan seçim açıklaması: Fazla gerilim var...

31 Mart’ta gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararının ardından bugün İstanbullular sandık başına gitti.

Çok sayıda ünlü isim de oyunu kullanmak için okulların yolunu tuttu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da oyunu Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulunda kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Ilıcalı, seçmen kağıdı ve nüfus cüzdanıyla birlikte oyunu kullanacağı sandığı öğrenerek sıraya girdi. Oyunu kullanan Ilıcalı, sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

p_546

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, “Şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum ama gönlümden en çok ne geçiyor diyorsanız ülkemizdeki gerilimin bitmesini istiyorum. Bunun için dua ediyorum. İnşallah bu son dönemdeki kutuplaşma bir an önce azalarak biter. Huzurlu, mutlu günlerimizi tekrar yaşamaya başlarız. Fazla gerilim var, hiç de mutlu değilim bu durumdan, inşallah uzlaşma olur” dedi. (İHA)

Sarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabahSarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabah
Bunun adı vahşet! 15 yaşındaki kızın boğazını kestiBunun adı vahşet! 15 yaşındaki kızın boğazını kesti
İçme suyundan çıktı! şaşırtan manzaraİçme suyundan çıktı! şaşırtan manzara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ACUN ILICALI Acun Ilıcalı oy

En Çok Okunan Trend Haberler

Oy kullanırken ilginç istek!

Oy kullanırken ilginç istek!

Bu ülkenin şerefli bir evladı olarak...

Bu ülkenin şerefli bir evladı olarak...

Ateşe verip çıplak halde yola atmıştı! O cani konuştu!

Ateşe verip çıplak halde yola atmıştı! O cani konuştu!

Gören bir daha baktı! Akılalmaz kaza!

Gören bir daha baktı! Akılalmaz kaza!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Olay oldu! 'Ben sizin kucağınıza oturmuştum'

Olay oldu! 'Ben sizin kucağınıza oturmuştum'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Aydın'daki Atatürk büstünün hali tepki çekti!

Aydın'daki Atatürk büstünün hali tepki çekti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bunun adı vahşet! 15 yaşındaki kızın boğazını kesti

Bunun adı vahşet! 15 yaşındaki kızın boğazını kesti

İçme suyundan 'kunduz' çıktı! Şaşırtan manzara

İçme suyundan çıktı! şaşırtan manzara

Cüneyt Arkın tekerlekli sandalyeyle gelip oyunu kullandı

Usta oyuncu oyunu böyle kullandı: Hadi bismillah

Sevgilisini ateşe verip çıplak halde yola atan cani konuştu!

Ateşe verip çıplak halde yola atmıştı! O cani konuştu!

Demet Akbağ oyunu kullandı! 'İçeride prova yapabiliyor muyuz?'

Oy kullanırken ilginç istek!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (23 Haziran bugün İstanbul'da hava nasıl olacak?)

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.