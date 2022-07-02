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Acun Ilıcalı'dan Survivor finalindeki tartışmalara yanıt: Oylama oranlarını yayınladı

02.07.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve Survivor yarışmacısı Batuhan Karacakaya'nın elenmesinin ardından kendisi ve annesinin yaptığı paylaşımlara Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğunun ardından "Hak yendi" iddialarına yanıt veren Ilıcalı, "Gerekirse noter tasdikli oyları yayınlarız. Kimse bizim namusumuza dil uzatmayacak, herkes haddini bilecek" diye konuştu. Gelişmelerin ardından Ilıcalı finallerdeki oylama sonuçlarının oranlarını yayınladı.

Acun Ilıcalı'dan Survivor finalindeki tartışmalara yanıt: Oylama oranlarını yayınladı

Survivor 2022'yi Nisa Bölükbaşı şampiyon olarak tamamlandı. Oyuncu Batuhan Karacakaya ise yarı finalde elendi.

Gülhayat Karacakaya, oğlu Batuhan'ın elenmesinin ardından sosyal medya hesabında yaptığı "Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsunlar. 10 gündür her yere yazdım, çırpındım. 'Oğlumun yine hakkı yenecek' dedim. Karşılık bulamadım. Ben kimim ki? duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sadece 'Hak' dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri" mesajını yayınladı.

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"OĞLU ŞAMPİYON OLMADIĞI ZAMAN BİZ SUÇLU OLUYORUZ"

Acun Ilıcalı Survivor Extra programında konuştu. Ilıcalı, "Yarışmacıların aileleri çocukları kazanamadığı zaman bize düşman oluyorlar. Sevgili Batuhan'ın annesi sağ olsun bizi tebrik etmiş, teşekkür etmiş. Buradan Gülhayat Hanım'a selamlar. Oğlu şampiyon olmadığı zaman biz suçlu oluyoruz. Oğlu kazanamadığı zaman prodüksiyon suçlu. Panaromalar suçlu... Bütün ihale de bize kalıyor. Herhalde şunu hiç düşünmüyor; bizim kimden ne çıkarımız olabilir? Biz Batuhan'ı seviyoruz. Batuhan ile ilgili hiçbir problemimiz olmadı. Dediğim gibi anneler, babalar evlatları için daha hassas davranıyorlar. Geçen sene Aleyna'nın annesi bu konuda maşallah çok aktifti. Bu sene de Batuhan'ın annesi finali güzel yaptı" diye konuştu.

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"NOTER TASDİKLİ OYLARI YAYINLARIZ"

Ilıcalı, "Sağ olsun Batuhan'ın annesi 'hakkımız yendi' dedi ya... Nisa, Batuhan'ın 3 katı oy almış. Senin ne hakkın yenmiş? Oğlunun ne hakkı yenmiş? Nerede oy? Ben Batuhan'ı severim de... 3 oylamaya girmiş hayatında, ikisinde elenmiş zaten. Batuhan'ın kendisini garip bir yerde gördüğünü tahmin etmiyorum da, eğer annesi oğlunun hakkının yendiğini emeğinin çalındığını düşünüyorsa biz noter tasdikli oyları yayınlarız sorun değil" diye konuştu.
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"MEKTUBU BEKLİYORUM"

"Burası insanların takdir ettiği bir platform" diyen Ilıcalı, "Zaten noter var, oylama var. Ona emanet etmişiz kendimizi. Sonucu alıyoruz ve koyuyoruz. Ne yapacağız yani! Senin 'Hakkım yeniyor' demen için, 10 oylamadan çıkarsın da, sıra dışı bir şey olur biz de deriz ki 'Burada garip bir şey oldu'. Zaten çıktığın oylama yok, her oylamada elenmişsin. Batuhan mektup falan yazmış. Bekliyorum. O mektuba da gerekli cevabı veririz. Buradaki konu şu, açık açık söylüyorum biz kimsenin emeğimizi töhmet altında bırakmasına izin vermeyiz, vermeyeceğiz de..." açıklamasında bulundu.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz emeğimize, bu kadar kişinin emeğine kalkıp da birilerinin dil uzatmasına izin vermeyiz. Burada kimsenin hakkı yenmez. Kalkacak birileri oradan 'Hakkımız yendi' biz senin hakkını niye yiyelim ya! Kimse bizim namusumuza dil uzatmayacak, herkes haddini bilecek."

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Gelişmelerin ardından Ilıcalı finallerdeki oylama sonuçlarının oranlarını yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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