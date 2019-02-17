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Acun Ilıcalı'dan Survivor Türkiye Yunanistan açıklaması!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 17.02.2019 21:36 | Son Güncelleme

Acun Medya ve TV8'in patronu Acun Ilıcalı, Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı'dan Survivor Türkiye Yunanistan açıklaması!

Türkiye'de TV8 ve Yunanistan'da Skai TV televizyonlarında ortak yayınlanan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasıyla ilgili, Acun Ilıcalı Instagram'dan bir açıklama yaptı.

"İZLEYİCİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ"
Survivor ile haftada 4 gün prime time'da 1. olduklarının altını çizen Ilıcalı açıklamasında, "Survivor Türkiye-Yunanistan formatının değişeceği haberi bizi ekip olarak güldürülüyor. Haftada 4 gün Survivor ile prime time'da Şubat ayının 1.kanalıyız. İzleyicilerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

acun

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Anahtar Kelimeler:
ACUN ILICALI Survivor 2019 Survivor Türkiye - Yunanistan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Normalde tv 8 izlerim fakat acun Tam bir boş işler müdürü . Yıllardır aynı yarışma, değişik Farklı şeyler dene. Baygınlık geçiriyoruz. Bir aş kendini Artık.
müge anlı bile sizi geçti be yavrum
Bu seneki yarışmacılar hepsi fos hele kızlar çok zayıf
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