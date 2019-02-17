Acun Ilıcalı'dan Survivor Türkiye Yunanistan açıklaması!

Türkiye'de TV8 ve Yunanistan'da Skai TV televizyonlarında ortak yayınlanan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasıyla ilgili, Acun Ilıcalı Instagram'dan bir açıklama yaptı.

"İZLEYİCİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Survivor ile haftada 4 gün prime time'da 1. olduklarının altını çizen Ilıcalı açıklamasında, "Survivor Türkiye-Yunanistan formatının değişeceği haberi bizi ekip olarak güldürülüyor. Haftada 4 gün Survivor ile prime time'da Şubat ayının 1.kanalıyız. İzleyicilerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.





