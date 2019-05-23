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Acun Ilıcalı'dan The Challenge şampiyonu Turabi Çamkıran'a kutlama mesajı

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 23.05.2019 21:19 | Son Güncelleme

ABD'de yayınlanan The Challenge yarışmasını kazanarak 750 bin doların sahibi olan Turabi'ye Acun Ilıcalı'dan kutlama mesajı geldi.

Acun Ilıcalı'dan The Challenge şampiyonu Turabi Çamkıran'a kutlama mesajı

Daha önce Survivor'da yaşadığı 2 şampiyonlukla adını duyuran Turabi Çamkıran bu kez dünyanın farklı ülkelerinden yarışmacıların olduğu The Challenge, 'Dünya Savaşı' programında da şampiyon oldu. Turabi, bu şampiyonlukla birlikte 750 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu.

Şampiyon olarak başarısını ülke sınırlarının dışına gururla taşıyan Turabiye' Acun Ilıcalı'dan tebrik mesajı geldi.

"NE MUTLU BİZE"
Ilıcalı, "ABD'deki The Challenge şampiyonluğunu kutluyorum. Yurt dışında da kendini kanıtlamış oldun. Vefalı olduğunu hep gösterdin, bizim de katkımız olduysa ne mutlu bize" mesajını yayınladı.

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"ACUN ILICALI 3'ÜNCÜ DEFA ŞAMPİYON OLAMAZSIN DEMİŞTİ"
Yarışmayı kazanan Çamkıran, duygularını sosyal medya hesabından böyle dile getirdi;

"Birçok ülkenin yarıştığı Dünyalar Savaşında Türkiye adına savaşı ben kazandım ve şampiyon oldum. Benim için yarıştan çok bir onur meselesiydi. Her ne olursa olsun omuzuna Türkiye bayrağını takınca yükü ağır oluyor. Bu yük altında ezilmediğim için çok mutluyum. Bu yarışa sunulmamın en büyük nedeni 2 şampiyonluğumun olmasıdır.

Bu yüzden bana 3 projesinde yer veren ağabeyim Acun Ilıcalı'ya ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz sevenlerime çok teşekkür ederim. Ayrıca Acun abi bir iddiamız vardı; “3. defa şampiyon olamazsın” demiştin. Survivor'da beni sağlığımdan dolayı geri çektiğin için o zaman ki dönem geçersiz olmuştur.Ki iyi ki de oynatmadın belki de daha kötü olacaktım ve bu projede yer alamayacaktım. Ben de sana daha büyük bir 3. şampiyonlukla dönüyorum. Bence iddiayı ben kazandım. Yine de büyüğüm olarak karar senin."

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Anahtar Kelimeler:
ACUN ILICALI Turabi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Aferin Turabi helal olsun koçum benim
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