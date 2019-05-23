Acun Ilıcalı'dan The Challenge şampiyonu Turabi Çamkıran'a kutlama mesajı

Daha önce Survivor'da yaşadığı 2 şampiyonlukla adını duyuran Turabi Çamkıran bu kez dünyanın farklı ülkelerinden yarışmacıların olduğu The Challenge, 'Dünya Savaşı' programında da şampiyon oldu. Turabi, bu şampiyonlukla birlikte 750 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu.

Şampiyon olarak başarısını ülke sınırlarının dışına gururla taşıyan Turabiye' Acun Ilıcalı'dan tebrik mesajı geldi.

"NE MUTLU BİZE"

Ilıcalı, "ABD'deki The Challenge şampiyonluğunu kutluyorum. Yurt dışında da kendini kanıtlamış oldun. Vefalı olduğunu hep gösterdin, bizim de katkımız olduysa ne mutlu bize" mesajını yayınladı.

"ACUN ILICALI 3'ÜNCÜ DEFA ŞAMPİYON OLAMAZSIN DEMİŞTİ"

Yarışmayı kazanan Çamkıran, duygularını sosyal medya hesabından böyle dile getirdi;

"Birçok ülkenin yarıştığı Dünyalar Savaşında Türkiye adına savaşı ben kazandım ve şampiyon oldum. Benim için yarıştan çok bir onur meselesiydi. Her ne olursa olsun omuzuna Türkiye bayrağını takınca yükü ağır oluyor. Bu yük altında ezilmediğim için çok mutluyum. Bu yarışa sunulmamın en büyük nedeni 2 şampiyonluğumun olmasıdır.