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Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e çağrı: Acilen hakemliği bırak...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.03.2024 22:43
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Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Acun Ilıcalı, Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşananların ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ilıcalı açıklamasında yaşananları 'futbol katliamı' olarak nitelendirirken, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e de acilen hakemliği bırakması yönünde bir çağrıda bulundu. İşte detaylar...

Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve birçok olayın yaşandığı karşılaşmaya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hodri Meydan TV YouTube Kanalı'na Ilıcalı, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'in acilen hakemliği bırakması çağrısında bulundu.

"BUNUN ADI FUTBOL KATLİAMI"

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"Geçen hafta Türkiye'de hakemlik bitti demiştim. Futbol da yok. Dünyada hiçbir yerde böyle bir maçın devam etme olasılığı yok. O maçın devam ettirilmesi bizi dünyaya rezil etmektir, bir futbol katliamıdır. Kalecinin üzerine sonsuz madde yağıyor, konsantrasyon diye bir şey kalır mı? Böyle can korkusu yaşayan biri futbol oynayabilir mi?"

"ACİLEN HAKEMLİĞİ BIRAKMALI"

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Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler hakkında da önemli ifadeler kullanan Ilıcalı, "Halil Umut Meler acilen hakemliği bırakmalı. Beceriksiz, son derece yetersiz bir hakem grubu var Türkiye'de. Fenerbahçe, bu operasyonun kurbanı." diye konuştu.

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