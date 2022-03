Acun Ilıcalı duyurdu! 2022 Survivor All Star birleşme partisi ne zaman? Acun Ilıcalı birleşme partisinde neler yapacak?

Acun Ilıcalı, 2022 Survivor All Star hakkında aldıkları kararları dün akşam yarışmacılarla paylaştı. Ilıcalı, herkesin merakla beklediği birleşme partisini de işaret etti. 2022 Survivor All Star'da yarışmacılar bu sene bir hayli zorlanıyor. Bunun bilincinde olduklarını söyleyen Acun Ilıcalı, Survivor All Star için yarışmacıların daha da zorlanabileceğini söyledi.

2022 SURVİVOR ALL STAR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN OLACAK?

Survivor All Star dün akşam yeni bir bölümle izleyicisinin karşısına çıktı. Acun Ilıcalı yarışmacılar için aldıkları yeni kararları açıkladı. Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından satır başlıkları şöyle;

Acun Ilıcalı, Survivor şartlarının daha zorlanması gerektiğini ve yarışmacıların ekstra zorluk çekmesi gerektiğininde altını çizdi. Ilıcalı, Survivor'ın Sürgün Adası bölümü kapattığını açıkladı ve "Benim görüşüm bu ekip daha zor bir testle sınanmalı." dedi. Acun Ilıcalı daha sonra birleşme partisi hakkında bilgi verdi. Ilıcalı, "Çok eğlenceli sürprizlerle dolu birleşme partiniz var. Bu birleşme partisini yıllarca unutmayacaksınız" şeklinde konuştu.

Zorluklar arttıkça Survivor'da sürprizlerde artacak diyen Ilıcalı, "Birleşme partisine konsantre olun. Sizi tam anlamında eğlendireceğiz. Unutamayacağınız bir birleşme partisi olacak. Birleşme partisine katılamayanlar çok ama çok üzülecek."dedi.

Survivor All Star'da alınan kararlardan biri de artık perşembe cuma ve cumartesi günü iki kadın iki erkek yarışmacı dokunulmazlık sahibi olacak. Dört yarışmacımız dokunulmazlık sahibi olacak.