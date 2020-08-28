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Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.08.2020 11:47 | Son Güncelleme

Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard sarı-lacivertli takımdan transfer yapmaya hazırlanıyor. Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı satın alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Sloven futbolcu Miha Zajc'ı gündemine aldı. Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi beklenen Miha Zajc'ın önümüzdeki hafta durumunun netleşmesi bekleniyor. Miha Zajc, kariyeri boyunca 240 müsabakada rol alırken 39 gol 39 asistle oynamıştı.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istiyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortak olduğu Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard, Fenerbahçe'de forma giyen Miha Zajc'a talip oldu.

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TRT Spor'un haberine göre, transfer çalışmalarını sürdüren Fortuna Sittard, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Miha Zajc'ı istedi.

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Ali Koç yönetiminin, sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği 26 yaşındaki Sloven futbolcu Miha Zajc'ın transferine izin verebileceği belirtildi.


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