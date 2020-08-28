Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istiyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortak olduğu Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard, Fenerbahçe'de forma giyen Miha Zajc'a talip oldu.
TRT Spor'un haberine göre, transfer çalışmalarını sürdüren Fortuna Sittard, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Miha Zajc'ı istedi.
Ali Koç yönetiminin, sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği 26 yaşındaki Sloven futbolcu Miha Zajc'ın transferine izin verebileceği belirtildi.
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