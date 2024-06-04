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Acun Ilıcalı, 'Fenerbahçe'yi batırdı' dedi, Aziz Yıldırım adeta savaş açtı! Olay yartan FETÖ ve Adnan Oktar iddiası: Sokağa çıkamaz!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.06.2024 08:41
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Fenerbahçe'de kongre öncesi Mourinho tartışmalarıyla başlayan gerilim adeta tavan yaptı. Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı, eski başkan Aziz Yıldırım için "Yalan konuşuyor! 600 Milyon euroyu batırdı" derken, Yıldırım ise adeta Ilıcalı'ya savaş açtı. Ilıcalı'nın Dominik'te "FETÖ'cülere pasaport çıkarttığını" iddia eden Yıldırım, "Adnan hoca konusuna girersem çıkamaz" diye konuştu.

Acun Ilıcalı, 'Fenerbahçe'yi batırdı' dedi, Aziz Yıldırım adeta savaş açtı! Olay yartan FETÖ ve Adnan Oktar iddiası: Sokağa çıkamaz!

Fenerbahçe'de kongre öncesi başkan adayları Ali Koç ile Aziz YIldırım arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Koç yönetiminin iki yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktör Mourinho üzerinden başlayan tartışma, karşılıklı suçlamalara dönüşürken; söz konusu 'kavgaya' televizyoncu Acun Ilıcalı da dahil oldu.

Aziz Yıldırım ise önce gazeteci Enver Aysever'in YouTube yayınında, daha sonra da Fenerbahçe Kongre üyeleriyle buluşmasında adeta Ilıcalı'ya savaş açmıştı.

AZİZ YILDIRIM: "ACUN ILICALI DOMİNİK'TE 'FETÖ'CÜLERE PASAPORT VERİYORMUŞ!"

Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Acun Ilıcalı Dominik'te 'FETÖ'cülere pasaport veriyormuş! Çağırdım. Yapma. senin için kötü olacak' dedim. 'Ya ben yapıyorum etmiyorum falan.' Ama var bir şeyler. Onun için fazla konuşmasın.

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"ADNAN HOCA KONUSUNA GİRERSEM, SOKAĞA ÇIKAMAZ"

Adnan hoca konusuna girersem, sokağa çıkamaz öyle. Adnan hoca meselesinde onun için oturdum polis fezlekesini okudum. 3 bin 500 sayfa. Orada suçlanan insanların yüzde 20'si 'Bizi Adnan hocayla Acun tanıştırdı' diyor."

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ACUN ILICALI'DAN ÇOK SERT YANIT

TV 100 yayınına katılan Acun Ilıcalı ise "çirkin ve art niyetli" diyerek Yıldırım'a cevap verdi.

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"YILDIRIM'IN JOSE MOURİNHO OLAYI KOMPLE YALAN"

Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Ilıcalı, dün akşam TV100'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına çok sert sözlerle yanıt veren Ilıcalı "Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho olayı komple yalan. Üç gün görüşemediler, irtibat kuramadılar! Mourinho, bizimle görüştükten sonra telefon değiştirdi, ulaşamadılar. Anlaşma falan yok." dedi.

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"600 MİLYON EUROYU BATIRDI"

Ilıacalı sözlerini "Aziz Yıldırım döneminde 600 Milyon euro zarar uğradı kulüp. Aziz Yıldırım'ın alacağı yok. Paranı al git, 600 Milyon euro batır, sonra gel ve yeniden başkanlık yap. Bir de üstüne devamlı posta koyuyor. O dönemler geçti, insanlar böyle bir insan görmek istemiyor. Keşke buraya otursa da 600 Milyon euroya cevap verse. Aziz Yıldırım böyle bir tartışmaya giremez. Konuşamaz. Ali Koç ile tartışmaya çıksın canlı yayında, hiçbir şey bilmediğimi söyleyeceğim." diyerek sürdürdü.

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Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanı olma arzusu nedeniyle kendisini karalamaya çalıştığını ve bu durumun üzücü olduğunu söyleyen Ilıcalı şöyle konuştu:

"Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığını çok istiyor olabilir. Seçimden büyük bir hezimetle ayrıldı. Fenerbahçe başkanı olmak için karalamaya çalışmak bana üzücü geliyor.

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Suçlama çok çirkin. Kalkıp 35 yıl önceki konudan bir yere varmaya çalışırsa bunun adı art niyet. Kötü bir düşünce. Adnan Hoca konusunu daha önce açıkladım. 35 yıl önce görüşmüşüm. Gittiğim bir sohbetti. Gittiğimde 18 yaşındaydım. Ayrılalı 34 sene olmuş. 34 senedir görmediğim, alakam olmayan bir adamı, Fenerbahçe başkanı olacağım diye benimle birleştirmesi komik."


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