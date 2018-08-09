MAGAZİN

Acun Ilıcalı Ferrari’si ile yakaladı! Motorcu görünce şoke oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.08.2018 09:38 | Son Güncelleme

Hasdal - Kemerburgaz yolu üzerinde tek tekerlek üzerinde giden motosikletli Acun Ilıcalı’yı görünce şoke oldu. Motosikletten inerek Ilıcalı’ya selam veren genç, yoluna tekrar tek tekerlek üzerinde devam etti.

Acun Ilıcalı Ferrari’si ile yakaladı! Motorcu görünce şoke oldu

Eyüpsultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda süratli bir şekilde tek tekerlek üzerinde giden motosikletli genç, lüks otomobiliyle seyir halinde olan Acun Ilıcalı’ya yakalanınca şoke oldu. Kırmızı ışıkta Ilıcalı’nın yanına giderek selamlaşan genç, motosikletine binerek tek tekerlek üzerinde yoluna devam etti.

Eyüpsultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda önceki gün saat 19.00 sıralarında seyir halinde olan motosikletli genç, trafikte akan araçların arasında tehlikeli bir şov gerçekleştirdi. Süratli bir şeklide giderken motorun tek tekerleğini kaldıran sürücü, yoluna bu şekilde devam etti. Bir süre bu şekilde yoluna devam eden gence arkasından gelen lüks otomobilin sürücüsü selektör yaptı. Bunun üzerine tek teker üzerinden inerek kırmızı ışıkta duran genç, otomobildeki Ekrem Okumuş’a bakarak, “Kalkıyor muyuz” dedi. O esnada şoför koltuğunda Acun Ilıcalı’yı fark gören genç şoke oldu.

ACUN ILICALI’YI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Yaşadığı şaşkınlıkla motosikletinden inerek aracın yanına yaklaşan genç, motor sporlarına olan tutkusuyla bilinen Ilıcalı ile selamlaştı. Ardından yeşil ışığın yanması üzerine tekrar motosikletine binen genç, yine süratli bir şekilde tek tekerlek üzerinde giderek uzaklaştı. Yaşananlar ise motosikletlinin kask, Okumuş’un ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Hasdal - Kemerburgaz motosiklet ferrari

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