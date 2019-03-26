Acun Ilıcalı ile Hülya Avşar’ın telefon kavgası! 'Yine birbirimize girdik'

Acun Ilıcalı ile yemekte buluşan Hülya Avşar, Instagram hesabına çektiği bir videoyu koydu. Yıllardır birlikte pek çok iş yapan Ilıcalı ve Avşar'ın eğlenceli diyalogları dikkat çekti.
Ilıcalı'nın çektiği videoya yorum yapan Avşar, 'Yine birbirimize girdik' dedi. İkilinin kimin daha iyi video çektiği tartışması ise esprili anlar yaşandı.
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